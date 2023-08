Famalicão: Campeões nacionais em busca da primeira vitória

The Peace of Wild Things, Matilde Baptista (foto), Aurora Miranda, The Cityzens, Ibertrio e Fértil Cultural foram selecionados para trabalharem em conjunto com o The Village, naquela que é a primeira temporada do EP/Sodium.

Os projetos selecionados terão a oportunidade de gravar até cinco músicas originais, em formato EP, nas instalações do The Village, situadas na antiga escola primária de Meães, em Calendário.

Devido ao elevado número de candidaturas foram abertas excecionalmente duas vagas extra para além dos quatro projetos propostos inicialmente. Em fevereiro do próximo ano será aberto novo período de candidaturas para os projetos que não foram admitidos na primeira fase.

Em julho passado, o The Village, em colaboração com o Município de Famalicão, criou esta iniciativa para músicos residentes ou com alguma ligação ao concelho que, uma vez selecionados, terão a possibilidade de gravar, misturar e masterizar as suas músicas a título gratuito.

The Village é um espaço de criação criado em 2020 por jovens famalicenses e, além de funcionar como incubadora artística focada maioritariamente na vertente musical, permite também acolher artistas e projetos locais, nacionais e internacionais através do formato de residência artística.