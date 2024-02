Famalicão: Campeões nacionais voltam a perder

O Voluntariado de Famalicão assinalou o Dia Mundial do Doente, no dia 12 de fevereiro, no Hospital de Famalicão, com a celebração de uma eucaristia por todos os doentes e com a oferta de uma flor a cada doente. Esta flor foi elaborada pela Academia Sénior da Trofa e pelos alunos da Escola dr. Nuno Simões (Calendário). O voluntariado ofereceu uma manta.

«Neste Dia Mundial do Doente, somos convidados não só a aproximarmo-nos da pessoa que sofre, mas também a sensibilizar as instituições de saúde e a sociedade civil para uma maior humanização dos cuidados ao doente e mais fragilizados», refere o Voluntariado de Famalicão.