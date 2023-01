Famalicão: Campeonato 3 Horas Resistência BTT arranca em Brufe

O Brasmar Group, que tem uma unidade industrial em VN Famalicão, adquiriu a Holmes Seafood, empresa britânica de pescado congelado para o segmento grossista. Com um volume de negócios a rondar os 40 milhões de euros, a Holmes Seafood é um dos principais importadores e distribuidores de produtos do mar congelados deste mercado, no qual, através da recente aquisição, a Brasmar pretende reforçar presença.

A aquisição desta empresa permitirá à Brasmar, líder nacional no setor alimentar de produtos do mar, reforçar a sua presença naquela geografia, incrementando a comercialização dos seus produtos junto dos consumidores britânicos. A Holmes Seafood manterá a atual equipa de gestão, bem como todos os postos de trabalho.

Há vários anos que a Brasmar, empresa participada do VigentGroup e do private equity MCH, tem intensificado o seu processo de internacionalização, com um conjunto de aquisições e a abertura de filiais. Em 2022 adquiriu a maioria do capital da francesa Sedisal, e em 2019 comprou duas empresas espanholas: a Foncasal e a La Balinesa.

«A Brasmar continua ativa na identificação de oportunidades de negócio, de modo a reforçar a sua posição de liderança no mercado europeu. No caso específico da Holmes, oferece-nos um valioso conhecimento, experiência e posicionamento no Reino Unido, reforçando significativamente a nossa presença neste mercado», sublinha Sérgio Silva, Presidente do Conselho de Administração da Brasmar.

O grupo português está presente em mais de 40 países, conta com um universo de colaboradores que ultrapassa os 850 e obteve uma faturação consolidada, em 2022, de cerca de 272 milhões de euros. Para este ano, estima atingir um volume de negócios de 350 milhões de euros.