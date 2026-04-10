Famalicão: Campeonato concelhios «são oportunidade para que mais famalicenses pratiquem desporto»

Ao final da tarde desta quinta-feira, nos Paços do Concelho, teve lugar a assinatura dos contratos-programa de apoio, no valor de 70 mil euros, às coletividades desportivas que organizam os Campeonatos Concelhios de Famalicão. Foram assinados protocolos com 18 clubes envolvidos na organização dos várias campeonatos concelhios – futsal, pesca desportiva, bilhar, ténis, BTT e trail – que envolvem um universo de 10 mil atletas.
Na ocasião, Mário Passos referiu que os «campeonatos concelhios têm criado oportunidades para que cada vez mais famalicenses se envolvam na prática desportiva». O presidente da Câmara, que teve a seu lado o vereador responsável pelo Desporto, Pedro Oliveira, elogiou as várias coletividades, considerando-as parceiras na vontade de levar o desporto a todo o território e a todos os famalicenses, por isso essenciais «na coesão desportiva do concelho», finalizou o autarca.