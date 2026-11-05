Este sábado, a partir das 8 horas, disputa-se, em Ribeirão, o III Campeonato de Trauma da Cruz Vermelha Portuguesa, que este ano reúne 10 equipas de todo o país.

Depois da Delegação de Ribeirão ter alcançado o segundo lugar, na edição do ano passado, realizada da Amadora, «é com particular orgulho» que a estrutura de assistência e socorro recebe a edição de 2026, dedicada à partilha de conhecimentos, ao aperfeiçoamento técnico e à preparação das equipas de socorro.

No sábado, a competição começa às 8 horas e prolonga-se até às 20 horas; no domingo, entre as 8 e as 13 horas, realiza-se a prova Multivítimas, aberta a socorristas e bombeiros, com inscrições gratuitas.

A Delegação da Cruz Vermelha de Ribeirão destaca a importância deste evento, aberto ao público, para a comunidade e para a região, pela dimensão nacional da iniciativa e pela oportunidade de valorizar o trabalho desenvolvido pelos socorristas e voluntários.