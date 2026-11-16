No passado sábado, o Complexo Desportivo da Escola Básica Conde de Arnoso, em Arnoso Santa Maria, foi palco do Campeonato Nacional de Defesa Pessoal de Rua, Policial e Militar, organizado pela Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu.

O evento contou com a participação de mais de 100 atletas das academias Alex Ryu Jitsu, de todos os escalões. Foram várias as técnicas demonstradas, desde defesa pessoal contra-ataques de mão nua, com armas brancas e de fogo, bem como técnica policial e militar.

Sagraram-se Campeões Nacionais, na categoria Infantil 9-10 anos, classe C, Gonçalo Faria da academia Alex Ryu Jitsu de Santo Tirso e Benedita Silva da Academia de Gavião.

Na categoria Iniciados 11-13 anos, classe C, destaque para Gustavo Santos da Academia de Santo Tirso e Mafalda Maciel da Academia de Lousado.

Em Juvenis 14-15 anos, na classe C, venceram Tomás Azevedo e Mariana Magalhães da Academia de Vermoim.

Em Juniores 16-17 anos, na classe C, os melhores foram João Mendes da Academia de Santo Tirso e Anastácia Havka da Academia de Famalicão.

Miguel Carvalho e Maria Pontes foram campeões na categoria de seniores, classe C, em representação da Academia de Vermoim.

Gabriela Costa da Academia de Pousada de Saramagos venceu em sénior feminino, classe A.

Em Defesa Pessoal de Rua Policial e Militar destaque para Rúben Costa, na categoria sénior masculino, classe A, da Academia de Pousada de Saramagos.