Famalicão: Campeonato Nacional Light-Contact de Alex Ryu Jitsu decorreu em Vizela

Os novos órgãos sociais da JSD tomaram posse no dia 24 de maio, numa cerimónia que contou com a presença de representantes concelhios, distritais e nacionais do Partido Social Democrata e da Juventude Social Democrata. Na sessão registaram-se as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, do vice-presidente da concelhia de Vila Nova de Famalicão do PSD, Pedro Santos, de Paulo Cunha, presidente da Distrital de Braga do PSD, Leandro Ferreira Luís, presidente da Distrital de Braga da JSD e de João Pedro Luís, secretário-geral da estrutura nacional da JSD.

Daniela Torres, a nova presidente da JSD, eleita no dia 19 de abril, referiu que os olhos «estão postos no futuro e com particular enfoque nas próximas eleições autárquicas». Compromete-se, por isso, «a apresentar um “manifesto autárquico jovem”, com a ambição de representar os interesses dos jovens famalicenses».

Na cerimónia, João Fontes, presidente da Mesa do Plenário Concelhio e de Daniela Torres, presidente da Comissão Política Concelhia, destacaram o espírito de união e a vontade de expansão da JSD.

Para o mandato do biénio 2025-2027, os novos órgãos prometeram «energia e dinamismo, ambicionando ser uma força viva do concelho, presente e próxima junto da sociedade».