Famalicão: Campeonatos concelhios de futsal chamam mais equipas

A Supertaça Concelhia José Cunha da Associação de Futebol de Salão Amador de VN Famalicão joga-se no próximo domingo, no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim. Trata-se da prova que abre a época de futsal e que coloca frente a frente os campeões concelhios e os vencedores das taças, quer no escalão sénior como de veteranos.

O primeiro jogo está agendado para as 16 horas, no escalão de veteranos. O Pedome, o campeão em título e vencedor da taça concelhia tem dominado este escalão nos últimos anos e volta a defrontar o Covense, finalista vencido na taça, repetindo a final da taça concelhia da época passada. A outra final, do escalão sénior, está marcada para as 18h30. Aqui, o campeão concelhio, Outeirense, tem como adversário o Castelões, vencedor da final four da taça.

A nova temporada apresenta novidades, desde logo pela entrada de novas equipas, quer no escalão sénior, quer em veteranos. É o caso da Associação de Moradores do Miradouro (Gondifelos) que se inscreveu, pela primeira vez, nas provas da AFSA e vai militar na 2.ª divisão. Ainda em seniores, regressa o Lousado, a Arpo e Milho d´Oiro (Gavião). Em sentido contrário, o Cajada, 4.º classificado na 1.ª divisão optou por não inscrever a equipa, deixando em aberta uma vaga que foi preenchida pelo Covense, 3.º classificado da 2.ª divisão da época passada. Refira-se que o Requionenses já tinha sido afastado das provas por incumprimentos dos regulamentos.

Com esta alteração, a 1.ª divisão, que começa a 28 de outubro, conta com 12 equipas: Outeirense, Pedome, Acura, Grac, Castelões, S. Martinho, Aderm, Adespo, Barrimau, Landim, Mal e Covense.

A primeira jornada do campeonato, cujo sorteio decorreu esta segunda-feira, contempla os seguintes jogos: Covense-Acura, Grac-Landim, Aderm-Pedome, Outeirense-Castelões, S. Martinho-Mal e Adespo-Barrimau.

Na 2.ª divisão as alterações são mais significativas, pelas entradas de 4 novas equipas e a saída de uma: a Adespo B não se inscreveu. Em competição vão estar um total de 11 equipas: Esmeriz, Louredo, Riba de Ave HC, Novais, Jasp, Adere, Flor Monte, AM Miradouro, Lousado, Gavião e Arpo.

Esta divisão começa com o torneio de abertura, a 28 de outubro. As equipas ficaram organizadas em duas séries, com os jogos a serem disputados a uma só mão, sendo que os primeiros classificados de cada série serão apurados para a finalíssima que decidirá lo vencedor. Segue-se, depois, o campeonato propriamente dito. Primeira jornada – série A: Novais-AM Miradouro, Arpo-Adere, Flor Monte-Lousado; série B: Esmeriz-Jasp, Riba de Ave HC-Louredo, Gavião folga.

Ainda em seniores, realizou-se o sorteio da pré-eliminatória da taça concelhia, marcada para 25 de novembro: Covense-Arpo, Mal-Adere, Esmeriz-S. Martinho, Pedome-Castelões, Flor Monte-Novais, Lousado-AM Miradouro, Barrimau-Jasp. Deste sorteio ficaram isentos Acura, Grac, Louredo, Gavião, Riba de Ave HC, Landim, Outeirense, Aderm e Adespo.

Nos veteranos há, também, mexidas na competição que regista o interesse de 13 equipas. Um aumento de quatro em relação à época passada. Dessas, verificam-se dois regressos (Lameiras e 1.º de Maio) e duas estreias neste (Outeirense e Esmeriz). Assim, na temporada 23-24 vão competir Pedome, Covense, S. Mateus, Cajada, Grac, Oliveirense, Bairrense, Acura, Barrimau, Outeirense, 1.º Maio, Esmeriz e Lameiras.

Atendendo ao número elevado de equipas, o campeonato teve de ser antecipado e será o primeiro escalão a entrar em campo, a 20 de outubro. A 1.ª jornada ficou assim alinhada: 1.º Maio-Grac, Cajada-Barrimau, S. Mateus-Oliveirense, Acura-Pedome, Esmeriz-Covense, Bairrense-Outeirense, Lameiras folga.

Já é também conhecido o alinhamento da pré-eliminatória da taça em veteranos, que está marcada para 24 de novembro: Bairrense-1.º Maio, Grac-Covense, Esmeriz-Outeirense, Oliveirense-Cajada e Barrimau-Pedome. Ficaram isentos Acura, Lameiras e S. Mateus.

Os sorteios das competições decorreram esta segunda-feira, na presença do vereador do Desporto na Câmara Municipal, e de representantes da maioria das coletividades que integram a AFSA.

Pedro Oliveira sublinhou a «evolução positiva» que o concelhio registou nos últimos anos, resultado do «investimento e do trabalho de dedicação que tem sido feito pela sua direção e pelo Município». O vereador vincou, ainda, o desenvolvimento da modalidade que «continuará a ser uma prioridade de todos» e expressou o compromisso do Município neste projeto conjunto que tem «contribuído para afirmar o concelho» no contexto desportivo regional e nacional. Pedro Oliveira apelou, também, à responsabilidade de todas as coletividades, dirigentes, atletas e adeptos para elevar ainda mais a competição, respeitando os valores do desporto e do fair-play.

Márcio Sousa, presidente da direção da AFSA, sublinhou que a presença do vereador na reunião com os clubes é reveladora do «interesse que o município tem no trabalho que aqui fazemos. A Câmara Municipal tem sido um parceiro fundamental para o crescimento da nossa modalidade», vincou o dirigente. Márcio Sousa acrescentou que o trabalho que tem sido feito pelas coletividades e pela autarquia são argumento mais do que válido para que Famalicão venha a ser eleita a cidade europeia do Desporto em 2025.

Quanto às competições, o presidente da AFSA adiantou que a fasquia «está cada vez mais elevada» e mostrou-se satisfeito e entusiasmado «com a adesão crescente de equipas e apelou à responsabilidade e civismo de todos» para que as provas sejam, cada vez mais, «um exemplo para o país».