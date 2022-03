Famalicão: Campicarn apoia refugiados ucranianos com emprego e habitação

Pedro Brazão é o quarto jogador do FC Famalicão chamado para integrar os trabalhos das várias seleções nacionais. O médio ofensivo faz parte da convocatória do selecionador Emílio Peixe para os sub-20. O camisola 8 do emblema famalicense foi chamado para a partida com a República da Checa (24 de março, Cidade do Futebol) e para o duplo compromisso com a França (27 e 29 de março, em França).

Recorde-se que Alexandre Penetra integra a lista de convocados do selecionador Rui Jorge para dois jogos da seleção nacional sub-21, para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa. O defesa central do Futebol Clube de Famalicão foi chamado para os jogos com a Islândia (25 de março, em Portimão) e com a Grécia (29 de março, em Tripoli).

Gustavo Sá e Hugo Oliveira foram chamados para representar a Seleção Nacional sub-18 que vai disputar o Torneio Internacional do Porto, que se realiza entre 25 e 29 de março. Os dois jogadores dos sub-19 do emblema famalicense, que recentemente se tornaram internacionais por Portugal, foram convocados para esta competição na qual a equipa das Quinas vai defrontar a Geórgia (25 de março, em Penafiel), Macedónia do Norte (27 de março, em Paços de Ferreira) e Eslováquia (29 de março, em Lousada).