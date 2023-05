Famalicão: Campo de Treinos do Riba d´Ave de 3 a 28 de julho

No âmbito de um projeto relacionado com o “Multiculturalismo e multilinguismo”, alunos do 10.º ano dos cursos científico-humanísticos, acompanhados por professoras do Agrupamento, deslocaram-se a Craiova, ao Liceu Voltaire, Roménia. Uma mobilidade de grupo, no âmbito do programa Erasmus+.

Na escola anfitriã, realizaram várias atividades, dando cumprimento ao acordo de aprendizagem estabelecido entre as duas instituições. Destaca-se a apresentação de um trabalho sobre Portugal, acompanhado ao som da flauta, que foi seguido de um debate sobre a identidade e a cultura dos dois povos que partilham uma ascendência linguística comum.

A apresentação de outros trabalhos sobre cidadania ativa, bem como a participação em aulas de inglês, levou os alunos a uma reflexão sobre “Multiculturalismo, Tolerância e Respeito”, que incrementou o desenvolvimento de competências linguísticas, pessoais e sociais. Em Craiova, os participantes também puderam visitar a Biblioteca Alexandro Si Aristia Aman, o Museu de Etnografia e o Museu de Arte romena.

No final da semana, o programa cultural incluiu uma incursão pela Transilvânia, e que permitiu a visita aos Castelos de Bran e de Peles, bem como à emblemática cidade de Brasov.

Na viagem de regresso, destacaram a interação com os alunos e professores romenos, que superou todas as expectativas, e reforçam estas experiências como algo de extraordinário que marcará as suas vidas.