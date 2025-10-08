Famalicão: Candidata da CDU à Vila de Ribeirão apresenta programa autárquico

Sara Silva, candidata da CDU à Vila de Ribeirão, apresentou o programa autárquico para a vila. Para a operária têxtil e dirigente sindical, a candidatura nasce de um profundo compromisso com os trabalhadores e com a população. Defende que Ribeirão deve ser um lugar onde se possa vive melhor, com mais justiça social, maior participação cívica e desenvolvimento.

A candidata sublinha a necessidade de transformar a Assembleia de Freguesia num espaço mais aberto e plural, onde as pessoas possam apresentar os problemas do seu dia a dia e encontrar respostas.

Para além do apoio às famílias mais vulneráveis, o programa da CDU compromete-se a valorizar o território com intervenções no espaço público, nomeadamente a criação de um parque de lazer nas margens do rio Ave, recuperar a manutenção urbana para promover a criação de condições de habitação digna, melhorar a iluminação, arranjo dos passeios e das áreas de lazer.

A candidata defendeu a importância de devolver estabilidade, transparência e responsabilidade à Junta e Assembleia de Freguesia, colocando os interesses da comunidade em primeiro lugar.

“Quero contar com todos os que acreditam que é possível viver melhor em Ribeirão, com os que escolheram esta terra para construir a sua vida e com os que cá têm as suas raízes e origens”, afirma Sara Silva.