Famalicão: Candidata da IL promete transparência, cobertura de saneamento e parque infantil na Devesa

A transparência, disponibilizando todas as informações relevantes aos fregueses, concluir a rede de saneamento e a construção de um parque infantil no Parque da Devesa são as grandes prioridades de Cátia Neto na candidatura à União de Freguesia de Antas e Abade de Vermoim. A apresentação das propostas da candidata da Iniciativa Liberal decorreu no passado domingo, na sede da junta de Antas.
Na sessão, e para além das palavras de Cátia Neto, registaram-se outras intervenções. Foi o caso de José Eduardo Carneiro, número dois à Assembleia Municipal, que é natural de Antas. O empresário salientou a necessidade de uma câmara «transparente, produtiva, amiga das famílias e dos empreendedores».
O candidato à Câmara Municipal, Paulo Ricardo Lopes, deu conta que as propostas para esta união de freguesias também passam pela digitalização e melhoria da comunicação com os fregueses, através do uso das redes sociais, por exemplo. Do seu ponto de vista, a medida mais emblemática passa pela construção de um parque infantil no Parque da Devesa, «medida defendida simultaneamente no programa para a freguesia e concelho que visa reforçar as valências de um dos locais mais emblemáticos de Famalicão».
O último discurso coube a Miguel Fidalgo. O candidato à Assembleia Municipal também deu conta da necessidade de uma câmara mais eficiente e uma gestão municipal «mais focada no futuro e em dar oportunidades aos nossos jovens».