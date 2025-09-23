Famalicão: Candidata de “Pedome Mais e Melhor” promete colocar as pessoas em primeiro lugar

A apresentação oficial da candidatura independente “Pedome Mais e Melhor”, liderada por Ana Paula Neto, decorreu no passado domingo, no salão paroquial. A sessão, segundo este movimento, decorreu de forma entusiasta «pela vontade de mudança que move este projeto».

A candidata Ana Paula Neto disse à plateia que quer ser «lembrada como a presidente que ouviu as pessoas e as colocou em primeiro lugar, que agiu com rigor, que apostou na transparência, que não se escondeu nem se calou».

“Pedome Mais e Melhor” assume-se como «um movimento de rigor, transparência e dedicação às pessoas, colocando sempre a comunidade em primeiro lugar». Porque., como referiu Ana Paula Neto, «connosco ninguém fica para trás. Porque convosco, vamos mais longe».

Uns dos pontos altos da apresentação foi o discurso de Carlos Martins (marido da candidata) que deu conta das dificuldades sentidas há 24 anos «para derrubar o muro» que lhe deu a vitória e o manteve à frente da Junta de Freguesia por 12 anos consecutivos.

A sessão teve, ainda, a presença do cantor Costinha, autor do hino da campanha, que no fim da apresentação continuou a animar os presentes com as suas canções.