Famalicão: Candidata de “Pedome Mais e Melhor” promete colocar as pessoas em primeiro lugar

A apresentação oficial da candidatura independente “Pedome Mais e Melhor”, liderada por Ana Paula Neto, decorreu no passado domingo, no salão paroquial. A sessão, segundo este movimento, decorreu de forma entusiasta «pela vontade de mudança que move este projeto».

A candidata Ana Paula Neto disse à plateia que quer ser «lembrada como a presidente que ouviu as pessoas e as colocou em primeiro lugar, que agiu com rigor, que apostou na transparência, que não se escondeu nem se calou».
“Pedome Mais e Melhor” assume-se como «um movimento de rigor, transparência e dedicação às pessoas, colocando sempre a comunidade em primeiro lugar». Porque., como referiu Ana Paula Neto, «connosco ninguém fica para trás. Porque convosco, vamos mais longe».

Uns dos pontos altos da apresentação foi o discurso de Carlos Martins (marido da candidata) que deu conta das dificuldades sentidas há 24 anos «para derrubar o muro» que lhe deu a vitória e o manteve à frente da Junta de Freguesia por 12 anos consecutivos.

A sessão teve, ainda, a presença do cantor Costinha, autor do hino da campanha, que no fim da apresentação continuou a animar os presentes com as suas canções.

 

Famalicão: Simão Costa é o mandatário jovem de Gouveia e Melo

Simão Costa é o mandatário jovem da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República. «Cidadão exemplar, com um percurso profissional longo de serviço à pátria portuguesa nas suas Forças Armadas, é nele que deposito total confiança nas Eleições Presidenciais de 2026», justifica Simão Costa.

O jovem mandatário tem 21 anos, é residente em Fradelos e estudante de Direito na Nova School of Low. É vogal e coordenador para o ensino básico e secundário da JSD de Famalicão, além de mandatário da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão em Fradelos. Em termos associativos, é membro dos órgãos sociais do grupo Desportivo de Fradelos e da Associação Galheiro de Valdossos.

Famalicão: Candidato do CHEGA quer «inverter o rumo de uma freguesia abandonada»

Martinho Fernandes, candidato do CHEGA à União das Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures realiza no próximo domingo um debate público, na sede desta autarquia, para a apresentação do seu programa. No entanto, em nota enviado à imprensa, já avançou com algumas propostas para, segundo afirma, «inverter o rumo desta freguesia literalmente abandonada». O candidato fala em ruas sem saneamento, falta de água potável, acessos em terra batida e estradas perigosas, «enquanto recursos são desviados para projetos secundários como o alcatroamento de caminhos rurais para capelas nos montes».

Martinho Fernandes diz que não ignora a voz do povo e que as suas propostas «são baseadas nas reais necessidades da população, não em interesses partidários ou obras de fachada».

As suas propostas passam pela total cobertura das redes de saneamento e água potável; prioridade à pavimentação de ruas urbanas e acessos residenciais; reforço urgente da estrada de acesso ao mosteiro com a instalação de guardas de proteção, reparação de buracos e sinalização luminosa; e a criação de um Gabinete do Morador, com sessões mensais de auscultação pública para identificar e resolver queixas.

Estas propostas «alinham-se com o compromisso do CHEGA de uma governação próxima do povo (…) Arnoso deixará de ser esquecida – será revitalizada».

Famalicão: PAN defende mais fiscalização e reforço dos canais de denúncia

A Comissão Política Concelhia do PAN defende a criação de uma plataforma de denúncia de atos potencialmente ilegais de âmbito ambiental.

Paralelamente, o PAN quer implementar uma estratégia local para a despoluição dos rios municipais, e desenvolver esforços para a elaboração de uma estratégia intermunicipal com vista à despoluição de rios que atravessam vários concelhos, como é o caso do rio Ave.

Em comunicado, o PAN denuncia mais uma descarga no Rio Ave, onde desagua a ribeira de Ferreiros.

Para obter mais esclarecimentos, o partido solicitou informação sobre a frequência com que os guarda-rios fiscalizam esta zona, e esclarecimentos sobre as funções desta equipa, nomeadamente qual o número de elementos que a compõem, a respetiva formação, e, paralelamente, solicitou acesso ao regulamento relativo às competências atribuídas à figura dos guarda-rios.

Famalicão: Candidato do PS propõe que a Câmara ajude as associações na fatura da luz

Eduardo Oliveira, candidato à Câmara Municipal de Famalicão, defende que o município deve facilitar a troca de experiências entre associações, agregar vontades e ser um âncora no apoio a grandes projetos. Como medida concreta, propõe, numa fase inicial de 12 meses, apoiar as associações famalicenses com um valor mensal entre os 25 e os 50 euros para minorar os encargos com a fatura elétrica das sedes.

O Partido Socialista, no seu programa, adianta que as propostas para as associações assentam em três eixos: dinamização e colaboração; capacitação e sustentabilidade; e criação de uma plataforma digital de divulgação e apoio.

Por exemplo, fala na criação de uma estrutura municipal dedicada ao apoio técnico e acompanhamento das associações. Será uma plataforma interativa para facilitar a partilha de recursos, networking e divulgação de atividades entre as associações e a comunidade.

Famalicão: Casa cheia na estreia d´ “A pior aldeia de Portugal”

Foi com casa cheia – na ordem de 600 pessoas – que teve início a décima segunda edição do festival “Vamos ao Teatro”, iniciativa do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim. Na noite do passado sábado, o salão paroquial recebeu, em estreia, a peça “A Pior Aldeia de Portugal”, apresentada pelo núcleo organizador.

A noite de abertura foi marcada pelo entusiasmo, nervosismo e energia, tanto no palco como na plateia onde esteve o vereador da Cultura. Pedro Oliveira manifestou o seu agrado pela realização deste festival, iniciativa que, do seu ponto de vista, descentralizada a cultura e proporciona cinco noites de teatro amador com a participação de companhias de vários pontos do país. A Junta de Freguesia de Vermoim, representada pela tesoureira Daniela Carvalho, também marcou presença, renovando o seu apoio ao festival.

O NUTEACV agradece a todos o entusiasmo e o apoio, com um agradecimento muito particular às famílias e amigos, «cuja contribuição é fundamental para a realização desta iniciativa cultura».

O próximo espetáculo será apresentado no sábado, 27 de setembro, pela Companhia de Teatro Montes da Senhora, diretamente de Proença-a-Nova. A apresentação terá início às 21h30, com entrada livre.

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Rio Ave

Na noite do próximo domingo, a partir das 20h30, o FC Famalicão recebe o Rio Ave, em partida a contar para a sétima jornada da I Liga.

Os bilhetes para a partida já se encontram à venda, sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 8 regularizada, para a Bancada Placard.pt.; público: 10 euros
A venda decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3KjpI2d
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h30, sendo que o acesso ao interior do estádio é permitido a partir das 19 horas.