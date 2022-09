Famalicão: Candidato à presidência do PS em Ribeirão

Bruno Cunha, candidato à presidência da Concelhia do PS, prossegue na noite desta quinta-feira, às 21 horas, com o Fórum pelas Freguesias. Desta feita, na vila de Ribeirão, no salão nobre da Junta de Freguesia.

Estes fóruns, propícios para a exposição de assuntos relacionados com a realidade das comunidades, servem, também, para debater o presente e o futuro do partido que o candidato quer presidir, depois do ato eleitoral que decorre em outubro.

O encontro com militantes e simpatizantes em Ribeirão abarca as freguesias de Fradelos, Lousado, Vilarinho das Cambas e da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz.