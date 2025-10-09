Famalicão: Candidato da IL quer ser a voz dos jovens na Assembleia Municipal

Miguel Fidalgo pretende representar «uma nova geração de famalicenses, cada vez mais afastada da realidade local por falta de oportunidades e habitação acessível». Em comunicado, dirige-se aos jovens, «aos que estudam, trabalham e contribuem para o concelho, mas não conseguem viver nele».

Num comunicado, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Assembleia Municipal, “abraça” as propostas do partido vertidas no slogan “Construir uma Vila Nova de Oportunidades”. Defende uma mudança profunda na forma como a Câmara Municipal gere o território e os recursos públicos. No centro das preocupações está «uma política de habitação baseada na liberdade de construção, eficiência administrativa e inovação tecnológica».

Entre as medidas apresentadas e que promete defender caso seja eleito encontra-se uma maior celeridade nos licenciamentos através de Inteligência Artificial e digitalização dos serviços camarários; aposta na construção modular e requalificação de edifícios devolutos, para aumentar a oferta de habitação jovem; e a promoção de construção em altura, libertando solo urbano e tornando o planeamento mais eficiente.

Também defende menos impostos – pela redução IMI, IRS e Derrama -, mais liberdade económica, mais inovação e uma maior transparência na gestão pública. «A Câmara deve servir as pessoas, não os partidos. Quero ajudar a construir um município onde o mérito conta, a burocracia diminui e o futuro volta a estar ao alcance dos jovens», sublinha o candidato liberal, defensor da Educação «como motor de igualdade de oportunidades», defendendo um cheque-explicação, bolsas de mérito e o reforço das vagas em creches.

«Não se trata apenas de mudar políticas — trata-se de mudar mentalidades. Quero ser a voz de uma geração que acredita que Famalicão pode liderar pela liberdade, pela inovação e pelo exemplo», conclui Miguel Fidalgo.