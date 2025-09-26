Famalicão: Candidato da Iniciativa Liberal a Joane vai ouvir a comunidade

O candidato da Iniciativa Liberal à Junta de Freguesia de Joane inicia, este domingo, encontros com a comunidade para apresentar ideias do seu programa, prestar esclarecimentos e ouvir as propostas dos eleitores.

A primeira das “Conversas com o Plácido” decorre entre as 9 e as 12 horas, no Largo 3 de Julho. Em comunicado, a candidatura de Plácido Dias considera este evento «um exemplo de presidência mais presente que a Iniciativa Liberal pretende levar a cabo. Escutar os cidadãos e compreender os seus problemas é a função central de um presidente de junta».

Plácido Dias compromete-se a ter uma Junta «bem mais transparente e com a qual seja fácil comunicar»; seja através da maior presença e disponibilidade do candidato, seja pela utilização das redes sociais e site da junta de freguesia como plataformas de comunicação com os cidadãos e partilha de informação.