Famalicão: Candidato do Chega à Câmara Municipal apresenta plano para habitação acessível

Pedro Alves, candidato do Chega à Câmara Municipal de Famalicão, apresentou um conjunto de medidas para responder à falta de habitação acessível para jovens e famílias locais, o que considera ser “um dos maiores dramas do concelho”.
Pedro Alves acusa o atual executivo de permitir a especulação imobiliária. “Temos jovens casais a viver em quartos alugados, com preços ao nível de Lisboa e Porto, quando os salários médios em Famalicão não chegam sequer para suportar as rendas atuais”, afirmou.
Desta forma, o candidato propõe a construção de habitação a custos controlados através da cedência de terrenos municipais a promotores locais, com exigência de preços acessíveis, 50% abaixo do valor de mercado.
A redução do IMI para a taxa mínima legal, tornando o concelho mais atrativo para fixar residência; garantir que os programas municipais de habitação sejam dirigidos primeiro a cidadãos nascidos, residentes ou trabalhadores no concelho e ainda o apoio à habitação urbana em freguesias menos povoadas, incentivando a recuperação de casas devolutas para jovens casais.