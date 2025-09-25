Concelho, Política

Famalicão: Candidato do CHEGA diz que há uma «onda de criminalidade» no concelho

O assalto a duas viaturas, na manhã da passada quarta-feira, junto à estação da CP, são «a gota de água» para Pedro Alves acusar a Câmara Municipal de «negligência crónica na área da segurança».

Estes últimos casos atestam, a seu ver, «o alarmante aumento da criminalidade na região e não são uma ocorrência isolada». Revela que têm chegado até si, por cidadãos e militantes, denúncias de situações idênticas de «furtos e assaltos a viaturas nos estacionamentos e arredores do Parque da Devesa, transformando um espaço de lazer em zona de risco».

Pedro Alves fala, por isso, «numa vaga mais ampla de crimes contra o património automóvel que tem assolado o concelho», posição que tenta consolidar com outras ocorrências, como as verificadas em junho – de cinco furtos a carros numa freguesia -, e de uma rede criminosa, desmantelada pela PJ em maio, por furtos a veículos em Famalicão, utilizando tecnologia avançada como inibidores de GPS e matrículas falsas.

Para corroborar «esta perceção de insegurança crescente», dá conta que no distrito de Braga, que inclui Famalicão, «a criminalidade violenta e grave aumentou 25,5% no último ano, com um crescimento de 10% nos crimes contra as pessoas, incluindo ofensas à integridade física».

Segundo afirma, há dados da GNR que confirmam que Braga é dos distritos com maior incidência de furtos e roubos a habitações, com mais de 5.400 crimes registados entre janeiro e agosto deste ano, incluindo arrombamentos, escalamentos e burlas a idosos, «muitas vezes com violência e sequestro de vítimas». Também cita «inquéritos independentes, como o da Numbeo, que revelam que 57% dos residentes em Famalicão consideram que o crime tem vindo a aumentar nos últimos cinco anos, com níveis moderados de preocupação em relação a furtos e assaltos».

Estes dados «não mentem: enquanto a criminalidade geral pode ter estabilizado em algumas áreas, os crimes violentos, os furtos a viaturas e os roubos a habitações explodem, afetando diretamente a qualidade de vida das famílias famalicenses», sublinhou Pedro Alves.

O candidato do CHEGA acusa, então, a Câmara Municipal de «negligência crónica na área da segurança, apontando a falta de investimento em videovigilância, patrulhamento reforçado e cooperação com as forças de segurança». E se for eleito, promete «implementar um plano de emergência para a segurança: mais câmaras nos parques e estacionamentos públicos, equipas de proximidade com a PSP e GNR, e políticas de tolerância zero face à impunidade. Famalicão não pode ser refém de ladrões. A segurança não é um luxo, é um direito», finaliza.

Famalicão: Associação de Integração Multicultural reuniu mulheres que partilharam histórias de vida

A AIM – Associação de Integração Multicultural promoveu, no dia 20 de setembro, um encontro com mulheres de diferentes áreas de atividade. Nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, as participantes refletiram sobre a participação feminina nas empresas, os desafios da imigração e a importância da criação de redes de apoio.

A iniciativa – Um Encontro de Mulheres: Conectando Histórias e Experiências – destacou-se pela partilha de histórias de vida, pelo diálogo intercultural e pelo reforço da integração como valor fundamental para uma sociedade mais inclusiva.

A sessão começou com uma atividade orientada por Maísa Oliveira, professora de Educação Física, seguindo-se o debate sobre “Mulheres em Portugal – Desafios e Oportunidades”, com Sofia Fernandes, deputada do PSD na Assembleia da República, que deu conta do papel das mulheres em espaços de decisão.

Maria Orminda Marques, coordenadora de comunicação da Continental Mabor, falou da integração no mundo empresarial; e Catarina Zuccaro, advogada e presidente da BPW- Portugal dos obstáculos que as mulheres imigrantes ainda enfrentam no acesso aos seus direitos e a relevância das redes de apoio.

No encerramento, a presidente da AIM, Taciana Flores, considerou o encontro um espaço de inspiração e cooperação, que provou «como a diversidade cultural e a união entre mulheres são fundamentais para o futuro coletivo».

Famalicão: Cláudio Pereira arbitra jogo com o Rio Ave

A partida entre o FC Famalicão e o Rio Ave, da sétima jornada da I Liga, será arbitrado por Cláudio Pereira.

O árbitro da AF Porto terá como assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus. Flávio Jesus é o quarto árbitro. No VAR, Cláudia Ribeiro e no AVAR, Márcio Azevedo.
O FC Famalicão é sexto da classificação, com 11 pontos, enquanto que os vilacondenses são décimos quintos, com 5 pontos. As duas equipas vêm de dois empates, por igual resultado (1-1). A equipa de Hugo Oliveira, em Rio Maior, diante do Casa Pia, e o Rio Ave no Estádio da Luz, com o Benfica.

Este encontro entre vizinhos está marcado para o próximo domingo, às 20h30, no Estádio Municipal.

Famalicão: Desfolhada em Mogege

O Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege realiza na noite de 4 de outubro, a partir das 21 horas, uma desfolhada tradicional. A iniciativa decorre na Eira dos Irmãos Freitas, no Lugar da Portela, e é de entrada livre

Para além do grupo organizador, o evento conta com o Rancho Folclórico e Etnográfico de Santa Marinha de Crestuma, de Vila Nova de Gaia.

Em tempos de colheitas, será retratado o trabalho em comunidade, relembradas as danças tradicionais, o trajar e as belas cantigas.

A partir das 17 horas começa a funcionar uma tasquinha com bom vinho da região.

 

FC Famalicão entra na Taça em casa do S. João de Ver

Realizou-se, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da terceira e quarta eliminatórias da Taça de Portugal. Ao FC Famalicão o sorteio ditou a deslocação, na terceira eliminatória, a casa do S. João de Ver, de Santa Maria da Feira, equipa que compete na Liga 3.

Na quarta eliminatória a equipa de Hugo Oliveira, caso vença, volta a jogar na condição de visitante com o vencedor do encontro entre o Belenenses e Estoril.

Os jogos da terceira eliminatória estão agendados para o fim de semana de 18 e 19 de outubro, depois da pausa para as seleções. A quarta eliminatória será disputada entre 22 e 23 de novembro.

Ao todo, na prova, estão 18 da I Liga, 11 da Liga 2, 10 da Liga 3, 17 do Campeonato Portugal e 8 das distritais.

Famalicão: IL visita hospital e apela ao investimento do Governo para debelar problemas

Paulo Ricardo Lopes e Diamantino Costa, candidatos da Iniciativa Liberal às câmaras municipais de Famalicão e Trofa, reuniram, na tarde desta quinta-feira, com a administração da ULS do Médio Ave.

No final do encontro, durante o qual tomaram conhecimento dos problemas do hospital, os candidatos comprometerem-se a pressionar politicamente o governo «para que seja reforçado o investimento em profissionais de saúde», que seja acelerado o processo de ampliação das instalações atuais, «nomeadamente disponibilizando o financiamento necessário para que os problemas de estacionamento e aumento da capacidade de internamento sejam resolvidos». Paulo Ricardo Lopes e Diamantino Costa comprometem-se, ainda, «a trabalhar ao nível local para reforçar a oferta de vagas em lares» de forma a diminuir o número de camas ocupadas por internamentos sociais, «que em muito limitam a capacidade de resposta do Hospital».

No encontro foram discutidos os desafios do Hospital S. João de Deus e unidades de cuidados primários, nomeadamente os efeitos da possível passagem do Hospital de Santo Tirso para o setor social, os projetos e candidaturas em curso a fundos comunitários que permitirão aumentar a capacidade de resposta, a necessidade de reforço dos recursos humanos no hospital, bem como os planos ampliação das instalações.

Sobre as urgências do hospital de Famalicão, os candidatos da IL referem que o conselho de administração admitiu que os tempos de espera estão acima do que é desejável. Por isso, apontam a contratação de mais profissionais e o aumento da capacidade de internamento como fatores-chave «para resolver esse problema».

Famalicão: PAN quer esclarecimentos sobre abate de 20 árvores em urbanização de Nine

A Comissão Política Concelhia do PAN solicitou informações ao município sobre o abate de 20 árvores em Nine. O partido, em nota de imprensa, quer saber das razões do abate e os fundamentos para o facto das caldeiras terem sido fechadas, «ao invés de se ter procedido à substituição das árvores».

O partido liderado por Sandra Pimenta, também candidata à presidência da Câmara Municipal, diz não compreender que Mário Passos «prometa 100 mil árvores, quando não sabe cuidar das árvores existentes». Fala de propaganda de anos «sobre a oferta de árvores e de plantações para a fotografia, mas depois fica tudo ao abandono, sem manutenção e no limite, ao abate por existirem problemas fitossanitários».

No programa autárquico, o PAN manifesta a intensão de assegurar a existência de verdadeiros corredores ecológicos, preservando a fauna e flora nativas, e, paralelamente, permitam o acesso a todas as pessoas que queiram usufruir da natureza. Também defende sessões de sensibilização e informação para a importância do aumento dos espaços verdes e jardins, como espaços protetores dos polinizadores e meios naturais de combate às alterações climáticas.