Famalicão: Candidato do Chega promete «mudança radical» para a União de Freguesias Famalicão e Calendário

«Famalicão e Calendário merecem uma mudança radical. Quero uma freguesia onde a segurança dos nossos filhos, a transparência e a prioridade aos portugueses sejam reais». A declaração é de João Pedro Castro, candidato do Chega a esta união de freguesias.

O candidato, que também lidera a lista do partido à Assembleia Municipal, assinala que este território «enfrenta um crescimento urbano acelerado» e, por isso, apresenta «problemas estruturais». Nomeia a especulação imobiliária, «que faz disparar preços de arrendamento ilegal»; a insegurança em escolas e nas ruas; a falta de fiscalização em apoios sociais, e a poluição «crónica» no Rio Pelhe.

Castro critica «a inércia da atual Junta» que, do seu ponto de vista, falha «em priorizar os famalicenses e de permitir a diluição da identidade local».

O Chega, em nota de imprensa, assinala as propostas-chave de João Pedro Castro que propõe, por exemplo, a instalação de videovigilância em escolas e arredores, em articulação com rondas regulares da PSP; a expansão de ciclovias, melhoria de transportes públicos; combate ao arrendamento ilegal com multas exemplares; criação de habitação de custo controlado, «atribuída com prioridade a famílias portuguesas de raiz»; bem como uma auditoria independente às contas da freguesia, e a revisão de apoios sociais.