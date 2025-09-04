Concelho, Política

Famalicão: Candidato do CHEGA quer Gavião «mais seguro, limpo e transparente»

Ricardo Martins, candidato do Chega à Junta de Freguesia de Gavião, assume o compromisso de «servir a comunidade com proximidade, transparência e eficácia, colocando sempre os gavienses em primeiro lugar».

O candidato já identificou os problemas da freguesia que pretende resolver, se for eleito, nomeadamente a valorização e limpeza do Rio Pelhe, com «intervenções profundas para eliminar a poluição crónica, com fiscalização rigorosa, aplicação de multas exemplares e criação de um fundo Rio Pelhe para financiar projetos de recuperação»; ao nível da segurança e mobilidade, identificado como problema, propõe a «instalação de videovigilância na EN14 e zonas rurais críticas, rondas regulares da GNR e criação de um percurso pedonal seguro» que ligue o Rio Pelhe ao Parque da Devesa; ao nível do apoio social às famílias, inclui o transporte de apoio para idosos sem meios próprios, cheque de natalidade de 250 euros, apoio escolar a famílias carenciadas e programas intergeracionais. No combate à corrupção e pela gestão transparente, quer auditoria independente às contas da Junta e criação de um gabinete anticorrupção local «para denunciar irregularidades». Do seu programa consta, ainda, o desenvolvimento comunitário e a identidade local, com apoio a associações e eventos, «reforçando tradições e laços comunitários, sempre com prioridade às raízes portuguesas da freguesia».

Ricardo Martins, de 41 anos, natural e residente em Gavião, é chefe de secção numa gráfica há mais de 20 anos e formado em Gestão e Manutenção Industrial. Não se assume como político de carreira, mas «um homem da vida real, habituado ao trabalho diário e à liderança de equipas».

Famalicão: Comunidade de Vale S. Cosme mostra-se nos dias 27 e 28 de setembro

A Mostra Comunitária de Vale S. Cosme está marcada para o último fim de semana de setembro. Nos dias 27 e 28, no adro da igreja, esta comunidade vai exibir as suas mais-valias. Para além dos vários stands, onde cada associação e movimento darão conta da sua atividade e propostas, a Mostra contempla outras atividades ao longo dos dois dias.

Para o dia 27 é este o programa: 14h30, abertura com a Fanfarra CNE 364 Vale S. Cosme; 15h00, apresentação dos alunos da Escola do 1º Ciclo; 16h00, atividades do Agrupamento (364 Vale S. Cosme); 19h00, jantar na tasquinha, com cozinha regional portuguesa (Associação de Pais); 19h30, eucaristia; 20h30, homenagem ao fundador Fred (Grupo Motard Vale Sobre Rodas); 21h30, concento pelo grupo Fama Show; 00h00, fogo de artifício.

No dia 28, às 9 horas, Caminhada Castro da Boca e Passeio BTT (ARC); 11h00, mega aula de Zumba (Andreia Couto); 12h30, almoço take-away (Confraria da Senhora do Rosário); 16h00, eucaristia solene e procissão em honra dos padroeiros da freguesia; 18h00, entrega de lembranças aos antigos presidentes de Junta após o 25 de Abril; encerramento com bolo da freguesia.

As Mostras Comunitárias realizam-se ao longo de cada ano, nas 49 comunidades de freguesia do concelho de Famalicão. Esta iniciativa municipal assenta numa ótica de valorização do território, enquanto espaço de afirmação, interação e partilha, traduzindo-se numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada comunidade de freguesia que é responsável pelo programa e animação.

Foto: arquivo (reprodução Facebook da União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela)

Famalicão: Delães celebra o Dia da Freguesia a 13 de setembro

Na tarde e noite do dia 13 de setembro, Delães celebra o Dia da Freguesia. Às 15h30 decorre a cerimónia institucional, com discursos evocativos, homenagem aos membros da Assembleia de Freguesia e vogais da Junta e momentos culturais.

Na noite do mesmo dia, a partir das 21h30, o auditório da Casa de Delães é palco de uma gala que enaltece os delaenses que, individual e coletivamente, têm contribuído para a notoriedade deste território.

Foto: Arquivo (reprodução Facebook Junta de Freguesia de Delães)

Famalicão: Histórica estreia entre as melhores equipas nacionais de futsal é domingo

Às 17h30 de domingo, 7 de setembro, no Pavilhão Municipal das Lameiras, a equipa de futsal do FC Famalicão dá o histórico pontapé de saída na Liga Placard. É a primeira vez que o clube compete nesta divisão. Na primeira jornada, a equipa treinada por Kitó Ferreira recebe a ADCR Caxinas PB. Os sócios têm entrada gratuita, enquanto que o público paga 5 euros.

O emblema famalicense, que na época passada conquistou o título nacional da 2.ª divisão, avança para o principal campeonato de futsal com 8 elementos novos e uma equipa técnica, também nova. «Este é um processo que tem de ser enfrentado por nós, trabalhando diariamente, para irmos conquistando mais confiança», avisa Kitó Ferreira. Relativamente à pré-época, o técnico referiu à Cidade Hoje que tem sido dura, «como é normal» para preparar a equipa para um campeonato onde nunca esteve e que é muito competitivo.

CIDADE HOJE esteve, no passado sábado, no Torneio Orlando Bastos e falou também com Ruizinho. O capitão acredita que o grupo «vai dar uma boa resposta» na prova e que o objetivo é começar com uma vitória. «Vamos fazer por isso e depois pensar jogo a jogo», aponta o atleta.

 

Famalicão: Equipa feminina apresenta-se sábado no Estádio do Passal

No próximo sábado, às 19 horas, o Estádio do Passal, em Ribeirão, recebe o jogo de apresentação da equipa feminina do FC Famalicão. A equipa convidada é o Gil Vicente.

Recorde-se que a equipa treinada por Júnior Santos aguarda a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre se o Damaiense pode ou não competir na Liga BPI. Em causa o incumprimento dos requisitos federativos por parte do Damaiense, cuja inscrição não foi aceite e o Famalicão foi convidado a ocupar o lugar. A decisão do TAD estará para breve, até porque a Liga BPI começa no fim de semana de 13 e 14 de setembro.

Famalicão: Música da Galiza esta noite na Feira de Artesanato e Gastronomia

Esta quinta-feira, às 21h00, Sérgio Mirra Trio atua na Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. Uma hora depois, a Praça Mouzinho de Albuquerque vai ser animada por música da Galiza, com Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre.

O certame vai na 40ª edição e decorre até domingo, com entrada livre.

 

FC Famalicão solidário com jovem que precisa de ajuda para tratamentos

O FC Famalicão recebeu, esta quarta-feira, a Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) para dar mais visibilidade ao Pipinho. O jovem Filipe Ferreira, de 18 anos, sofre de uma doença rara que o impossibilita de andar, ver e falar e foi recebido no Centro de Treinos.

A associação de Vila do Conde, para além da prática desportiva, cuida, também, de auxiliar quem precisa. Neste sentido, e a seu pedido, foi recebida “carinhosamente” no Centro de Treinos do Futebol Clube de Famalicão “que abriu as portas para acolher o nosso Pipinho, o Filipe Ferreira”.

A associação regista a “generosidade clube” que ofereceu uma camisola autografada por todo o plantel “que será sorteada em prol da continuação dos tratamentos do nosso guerreiro. Um agradecimento muito especial ao presidente da SAD, Miguel Ribeiro, que, após o nosso pedido, prontificou-se de imediato a ajudar.
Gestos como este mostram que o futebol é muito mais do que um jogo: é união, solidariedade e esperança”, enaltece a associação que descreve que o Pipinho saiu de Famalicão “com um sorriso maior que o mundo e isso não tem preço”

A ADAFSU, em mais uma iniciativa de angariação de fundos, promove, no próximo domingo, 7 de setembro, o torneio solidário de futsal “Juntos pelo Pipinho”, que terá lugar no Pavilhão da Ribeirinha, em Macieira da Maia, Vila do Conde.