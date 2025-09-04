Famalicão: Candidato do PS coloca online programa com 500 medidas

O programa autárquico da candidatura do socialista Eduardo Oliveira já está disponível para consulta em https://www.eduardooliveira25.pt/noticia/programa-autarquico-ja-esta-disponivel-para-consulta/.

O documento contempla sete eixos estratégicos e mais de 500 medidas, «fruto do diálogo com os famalicenses», anuncia a candidatura em nota de imprensa.

O programa assenta, então, em sete eixos – “Cuidar Famalicão”, “Capacitar Famalicão”, “Crescer Famalicão”, “Valorizar Famalicão”, “Prosperar Famalicão”, “Proteger Famalicão” e “Relacionar Famalicão” – e das muitas medidas que dele constam são destacadas a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido (com creche, unidade de cuidados continuados, piscina e ginásio adaptado, centro dia para seniores com doenças neurodegenarativas, Casa Repouso Cuidador Informal); a garantia de creches para todas as crianças; a criação do Movimento Cívico para construção do novo hospital; a construção do Multiusos (Centro de Congressos de V.N. Famalicão) e a disponibilização de mais meios para a Polícia Municipal.

Eduardo Oliveira garante quer «um concelho que protege quem aqui vive, que honra as suas paisagens e os seus saberes, que valoriza o conhecimento, a cultura, a natureza e a inovação».

O programa, segundo Eduardo Oliveira, «é mais um passo da aliança cívica que nasce da força do diálogo, da diversidade e da vontade comum de construir um futuro melhor para Vila Nova de Famalicão», com base «na justiça social, na solidariedade e no poder transformador da cidadania ativa».

O ciclo de debates “Pensar 2025” foi fundamental para a elaboração das propostas, dado ter permitido «a escuta participativa da população e constituiu um exercício exemplar de democracia participativa, reunindo cidadãos, especialistas, autarcas, dirigentes associativos, empresários, jovens e representantes das mais diversas áreas da vida do concelho». Esta é, segundo o candidato, «uma maneira diferente de fazer política que significa mais participação, mais compromisso, mais abertura e mais transparência».