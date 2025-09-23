Famalicão: Candidato do PS propõe que a Câmara ajude as associações na fatura da luz

Eduardo Oliveira, candidato à Câmara Municipal de Famalicão, defende que o município deve facilitar a troca de experiências entre associações, agregar vontades e ser um âncora no apoio a grandes projetos. Como medida concreta, propõe, numa fase inicial de 12 meses, apoiar as associações famalicenses com um valor mensal entre os 25 e os 50 euros para minorar os encargos com a fatura elétrica das sedes.

O Partido Socialista, no seu programa, adianta que as propostas para as associações assentam em três eixos: dinamização e colaboração; capacitação e sustentabilidade; e criação de uma plataforma digital de divulgação e apoio.

Por exemplo, fala na criação de uma estrutura municipal dedicada ao apoio técnico e acompanhamento das associações. Será uma plataforma interativa para facilitar a partilha de recursos, networking e divulgação de atividades entre as associações e a comunidade.