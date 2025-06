Famalicão: Candidato do PS quer construir casa de apoio para cuidadores informais

Abriram as inscrições para a 3.ª Caminhada Noturna que se realiza a 4 de julho, a partir do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe. A participação é gratuita e sujeita a inscrição prévia – com vagas limitadas -, através de um formulário disponível no portal Famalicão Desportivo, em www.famalicaodesportivo.pt

O ponto de encontro será no Largo da Nossa Senhora do Carmo, pelas 21h00, local onde também termina o percurso circular de 10 quilómetros, com grau de dificuldade médio, que vai atravessar as localidades de Lemenhe, Jesufrei e Arnoso Santa Eulália.

Recomenda-se o uso de roupa e calçado confortável, bem como, o transporte de uma lanterna.

A Caminhada Noturna faz parte do programa municipal do Move-te, que tem proporcionado desporto gratuito, ao ar livre, para todas as idades, em parceria com mais de 60 instituições locais – entre as quais, Juntas de Freguesia, associações e ginásios do concelho. A edição deste ano começou no passado sábado e decorre até dia 11 de julho, com um total de 195 aulas gratuitas, de 26 modalidades, em 40 comunidades de freguesia do concelho. A agenda do Move-Te pode ser consultada no portal Famalicão Desportivo.

Foto arquivo