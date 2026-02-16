Famalicão: Candidatos às eleições do PSD definem estratégias

O jogo deste domingo, entre o Sporting e o FC Famalicão, ficou marcado por um lance polémico, logo aos 8 minutos, num golo de Ibrahima Ba, anulado pelo árbitro, após chamada do VAR. No final da partida, o presidente da SAD famalicense criticou a intervenção do VAR, a cargo de Vasco Santos. «Acho que o VAR não deve andar de lupa à procura de motivos para anular um golo. Curiosamente, é o mesmo VAR que fez o jogo no Estádio da Luz, com o Benfica. Esta semana, Roberto Rosetti (diretor-geral de arbitragem da UEFA) falava sobre o que representa o VAR. Hoje, não é claro, nem é notório, que há uma falta», apontou Miguel Ribeiro sobre a falta que levou à anulação do golo do central famalicense.

O dirigente recordou que o VAR «serve para quando há um erro claro do árbitro e retificá-lo, o que não foi o caso».

Deixou, ainda, um apelo à UEFA e a Rosetti para «que veja este lance. Depois do que falou esta semana, seguramente olhará para este lance e dirá que isto é tudo o que a UEFA não defende. Isto não é defender o futebol, não é defender o golo. Para o Sporting é muito agradável o golo ter sido anulado, mas o futebol não pode estar contente».

Miguel Ribeiro diz ser necessário esclarecer todos os intervenientes do futebol nacional sobre a ação do VAR. Um apelo que deixa ao Conselho de Arbitragem e a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol: «esclareçam, de uma vez por todas, que o VAR é uma ferramenta de auxílio. Não é uma lupa que serve para anular golos. Quem tem a liderança da arbitragem tem de se pronunciar. É insustentável», alertou.

«Estamos a viver a era do quinto árbitro

Também Hugo Oliveira insurgiu-se contra a “influência” do quinto árbitro. «Estamos a viver a era do quinto árbitro, que tem cada vez mais poder. O tempo que o jogo está parado. à espera que o quinto árbitro analise lances é demasiado. Não me parece suficiente [para anular o golo]. A intervenção do videoárbitro é quando há um erro claro e óbvio. Não acho que alguém considere um erro que justificasse a intervenção do videoárbitro».