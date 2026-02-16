Famalicão: Candidatos às eleições do PSD definem estratégias

Os candidatos às eleições da Concelhia e da Distrital do PSD reuniram-se em Famalicão. Paulo Reis e Paulo Cunha, respetivamente, discutiram ideias e manifestaram apoio mútuo neste novo processo eleitoral, que decorre a 28 de fevereiro.
Paulo Reis concorre à Concelhia pela primeira vez, embora tenha feito já parte de algumas direções, inclusive foi vice-presidente num mandato de Paulo Cunha. O lema: “Mais fortes, mais unidos, por Famalicão” refere uma lista de consenso, na tentativa de agregar diferentes visões do partido e que na anterior eleição levaram à existência de duas listas. O candidato à Mesa do Plenário é David Vieira de Castro, militante de longa data.
Por sua vez, Paulo Cunha (ex-presidente de Câmara e também já liderou a concelhia do PSD) é o atual líder da distrital e pretende renovar mandato com o lema “União e Confiança”.
Para Paulo Reis, o apoio à candidatura “União e Confiança” «é natural e muito forte, ainda mais sendo liderada por um famalicense».
Já Paulo Cunha entende que a candidatura “Mais Fortes, Mais Unidos: Por Famalicão” é fundamental para «devolver a paz e a união a uma das maiores concelhias do PSD do país».
Este processo eleitoral, que se realiza no dia 28 de fevereiro para todos os órgãos concelhios e distritais do PSD, é resultado das alterações estatutárias e regulamentares aprovadas nos anteriores congressos e conselhos nacionais, promovendo alterações e uniformizando os calendários eleitorais.