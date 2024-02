Famalicão: Candidatos socialistas defendem a Regionalização

José Luís Carneiro, cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga do PS às próximas Legislativas, defende a regionalização, por considerar que «um poder mais próximo das populações é mais eficaz e mais célere».

O socialista falava, na sexta-feira, no fórum “Território, Coesão e Desenvolvimento”, na Biblioteca Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, promovido pela campanha da candidatura do Partido Socialista no distrito de Braga às Eleições Legislativas de 10 de março e a Federação de Braga do PS.

Para o debate, moderado pelo cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral de Braga, José Luís Carneiro, foram convidados Luís Braga da Cruz, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, professor e Ex-ministro da Economia, e Teresa Sá Marques, diretora do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Investigadora do CEGOT.

Também Eduardo Oliveira, sétimo da lista de deputados pelo círculo eleitoral de Braga e presidente da Concelhia do PS de Vila Nova de Famalicão, falou sobre a descentralização de competências. Na opinião do candidato, o objetivo passa por envolver os munícipes, no trabalho de proximidade, para dar uma resposta mais assertiva aos problemas locais. Na sua intervenção, abordou também a importância da literacia para o uso dos serviços do Estado, sensibilizando a comunidade sobre as formas como deve utilizar os serviços públicos, envolvendo a comunicação social local, juntas de freguesia e as escolas. Para Eduardo Oliveira, estas são as premissas para a construção de um “Portugal Inteiro”, lema de campanha.

Ainda sobre a regionalização, José Luís Carneiro mencionou que o atual Governo promoveu a descentralização de dezenas de competências para as comunidades intermunicipais e câmaras municipais. Na opinião do candidato, a regionalização permite «que cada um se foque naquilo que melhor faz, com poder para gerir o seu próprio destino».

Luís Braga da Cruz também defende a regionalização. Criticou os que dizem não à regionalização, afirmando que «o centralismo dá jeito a muita gente». Mas, na sua opinião, a regionalização até ajuda a combater os extremismos.

Outro tema deste fórum foram os fundos de investimento. Eduardo Oliveira lembrou que «Famalicão é o concelho com mais fundos de execução do PRR, com mais de 180 milhões captados, num total de mais de 2600 projetos que envolvem mais de 2800 beneficiários e que representam 30% do investimento do PRR na sub-região do Ave», destacou.

Na conclusão da sessão, o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga afirmou que «o PS está mais bem preparado para governar. Tem não só melhor plano de ação, melhores políticas, como tem, também, os protagonistas mais bem preparados para construir um Portugal Inteiro, em que ninguém fica para trás».