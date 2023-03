Famalicão: Candidatura de Leonel Rocha promove debate sobre os direitos das mulheres

Esta quinta-feira e no dia 30 de março, o campo do GRAL, na Lagoa, recebe a Academia de Rugby do Norte, numa parceria entre a Associação de Rugby do Norte e o Clube de Rugby de Famalicão. Esta academia visa o desenvolvimento da modalidade na região, tendo o município de Famalicão como epicentro, onde se pretende proporcionar várias oportunidades aos jogadores e treinadores do Minho.

Os interessados na modalidade podem recolher mais informações sobre o evento nas redes sociais do CRF.

No plano competitivo, a equipa sub-16 recebeu e venceu o CRAV, por 34-21, em mais um jogo do campeonato. Os famalicenses demonstraram consistência defensiva e eficácia no ataque, principalmente no jogo ao largo, aspetos decisivos para o desfecho positivo. Na próxima jornada, o CRF joga em Guimarães para aquele que será o último jogo da fase regular.