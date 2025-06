Famalicão: Candidaturas abertas ao “Prémio + Igual”

Em Esmeriz, a mostra decorre no sábado, dia 28 de junho, no adro da igreja. A abertura está a cargo da Fanfarra do CNE 330, às 14 horas, seguindo-se o torneio de sueca (AD Esmeriz), às 14h30, e atividades lúdicas às 15 horas. Ao final da tarde e início da noite, haverá eucaristia, às 19 horas, antecedendo o arraial de São Pedro (pelo Grupo de Jovens de Esmeriz) até às 24 horas, com demonstrações de Alex Ryu Jitsu (Academia de Esmeriz), Capoeira (Associação Capoeirarte), aula de zumba com Anabela Ferreira e espetáculo do Grupo de Jovens.

Em Cabeçudos, a iniciativa decorre no sábado e domingo, no Parque da Capela de São Paio. A abertura é às 15 horas, pela Fanfarra dos Escuteiros do Agrupamento 445, seguida de atividades lúdicas e desportivas, com gincana para crianças até aos 12 anos, espetáculo de Capoeira (Capoeirarte); a partir das 20h30 há animação musical com o Cabeçudos by Night, dinamizada pelos movimentos e associações locais.

No domingo, às 9 horas, celebra-se eucaristia solene em honra de São Paio, seguida da procissão e da tradicional bênção e distribuição do pão, às 10h15. O encerramento está previsto para as 13 horas.