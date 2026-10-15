Os jovens universitários que residem em Famalicão já podem submeter as candidaturas às bolsas de estudo promovidas pelo Município.

Este apoio é destinado a pessoas até aos 30 anos que estejam a frequentar a primeira licenciatura, o primeiro mestrado, curso de especialização tecnológica (CET) ou curso técnico e superior profissional (CTeSP), seja no ensino público ou privado.

Os candidatos devem pertencer a um agregado familiar cujo rendimento mensal per capita não ultrapasse os 60% da remuneração mínima nacional em vigor e não podem reunir património mobiliário de valor superior a 240 x IAS (128.911,20€), à data de 31 de dezembro do ano anterior ao do início do ano letivo.

Os interessados devem reunir documentos como a certidão composição do agregado familiar, o comprovativo da matrícula, a declaração de IRS ou IRC, extrato de remunerações, entre outros.

As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 15 de novembro, através do Portal www.juventudefamalicao.org . Mais informações podem ser solicitadas através do email bolsasestudo@famalicao.pt ou do contacto telefónico 252 314 582.

No último ano letivo, o Município de Famalicão atribuiu 356 bolsas de estudo, num investimento superior a 200 mil euros. Desta forma, a autarquia promove a igualdade de oportunidades no acesso à Educação.