Famalicão: Candidaturas para a Gala do Desporto terminam a 15 de setembro

Os campeões famalicenses podem candidatar-se, até 15 de setembro, ao “Famalicense D’Ouro”, galardão municipal que será entregue na noite do dia 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, no decurso da 10ª edição da Gala do Desporto de Famalicão. As inscrições e candidaturas, abertas no primeiro dia de julho passado, podem ser feitas através do formulário disponível no site da autarquia, em www.famalicao.pt, onde também é possível concorrer ao galardão do júri.

A décima edição da Gala do Desporto, organizada pela Câmara Municipal, volta a homenagear dirigentes, treinadores, atletas e árbitros, bem como associações e clubes do concelho que, nas épocas desportivas 2024 e 2024/2025, se destacaram pelos resultados nacionais e internacionais.

Também serão atribuídos os galardões do júri à candidatura mais votada em cada uma das oito categorias a concurso: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”. O “Evento Desportivo do Ano” volta a ser eleito por votação online do público, entre as três candidaturas mais pontuadas pelo júri.

Em 2024 foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Destaque também para a atribuição do “Prémio Excelência” à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.