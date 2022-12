Famalicão: Candidaturas para apoio à renda terminam no dia 31 de janeiro

O deputado social-democrata é, desde a passada quinta-feira, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Marrocos, tendo como vice-presidentes, os deputados socialistas, Maria da Luz Rosinha e Miguel Cabrita.

O famalicense, que tem como homólogo, o deputado Abderrahim Oisslam, presidente Grupo Parlamentar de Amizade Marrocos-Portugal, considera que «há um mundo de razões que justificam que Portugal deve dedicar uma especial atenção às nossas relações com Marrocos, desde logo pela necessidade de olharmos para outras realidades para lá do espaço de sucesso europeu que integramos, um país que, ademais, nos é muito próximo e com o qual partilhamos o Atlântico e a entrada do Mediterrâneo».

O Grupos Parlamentares de Amizade são organismos da Assembleia da República, vocacionados para o diálogo e a cooperação com os parlamentos dos países amigos de Portugal.

Para dinamizar e promover o relacionamento com entidades que visem a aproximação entre os dois países, a proposta preliminar do Plano de Atividades para o novo ano do Grupo Parlamentar de Amizade, prevê contactos regulares com a Embaixada de Marrocos, para a troca de informações e a análise de matérias de interesse comum, designadamente nas áreas económica, social, cultural e política, incluindo o acompanhamento da situação dos corredores migratórios e a mobilidade de estudantes.

O Grupo Parlamentar de Amizade pretende, também, contribuir para incremento do relacionamento da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), com a Confederação Internacional dos Empresários Portugueses/ Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Rede dos Conselheiros para a Internacionalização da Economia e Câmara de Comércio e Indústria Luso-Marroquina.

A preparação da comemoração dos 250 anos da Assinatura do Tratado de Paz Portugal – Marrocos (2024), primeiro tratado de paz assinado após o abandono de Mazagão, em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Embaixada de Marrocos em Portugal, também consta dos planos do Grupo Parlamentar de Amizade.