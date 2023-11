Famalicão ‘canta de galo’ e vence Gil Vicente (3 – 1)

O treinador do Gil Vicente foi o primeiro a falar do jogo com o Famalicão. Vítor Campelos elogiou o adversário «pelo excelente plantel» que tem e pela assunção «da luta por um lugar europeu», mas advertiu que quer pontos no jogo deste sábado.

João Pedro Sousa falou a seguir e, perante as declarações do seu homólogo, deu conta que «o objetivo das duas equipas é ganhar». No entanto, reconhece, que a partida é «para nós importante, porque antes houve dois jogos impactantes, até pela forma como os perdemos. Não conseguimos impor o nosso jogo e não percebemos as indicações que a equipa tem dado de crescimento ao longo destes últimos tempos. Este jogo é bastante importante também no aspeto pontual, porque queremos somar três pontos para subir na classificação e para regressar às vitórias».

Ao início da tarde desta sexta-feira, no auditório do Centro de Treinos, o treinador do Famalicão apontou o Gil Vicente como «muito organizado» e que no processo ofensivo «tem muitas dinâmicas e explora as capacidades dos seus jogadores ao máximo. Tem uma capacidade de finalização muito grande». Assim, neste particular, antevê «problemas». Já no plano defensivo, o adversário «tem um número excessivo de golos para a qualidade que apresenta em termos defensivos. Tem uma linha defensiva consistente, na maior parte do tempo de jogo. No fundo, uma equipa muito equilibrada. Cabe-nos a nós perceber onde é que podemos desequilibrar; temos um plano de jogo definido».

Para a partida que terá lugar a partir das 18 horas, no Estádio Municipal, Cádiz é opção depois de cumprir castigo, mas atrás, na defesa, Otávio terá um novo companheiro, pela expulsão de Riccieli na última partida. «O Cádiz é um jogador importante. Ele dá-nos coisas diferentes do Henrique; ao dizer isto não estou a dizer que são melhores ou piores, são diferentes. Muito diferentes aliás, e isso é um ponto positivo para o nosso grupo. Temos várias opções» que se estendem à zona central da defesa. «Vou ter que mexer novamente. O Otávio é testemunha que temos quatro excelentes centrais e o jogador que vai jogar está totalmente preparado».

Quanto às expulsões (a sexta desde o início da época) e à grande penalidade que ficou por marcar, a favor dos famalicenses, na Amoreira, João Pedro Sousa manteve a sua posição de sempre. «Não gosto de falar de arbitragem. O nosso presidente já falou depois do jogo com o Boavista. Havia muito aqui para falar sobre as situações do VAR, mas não quero perder a minha energia».

Otávio e «um jogo difícil» que quer vencer

Otávio diz que a equipa «vai em busca dos três pontos» num «jogo difícil. Não há forma de encarar este jogo sem ser a pensar na vitória». Olha para o Gil Vicente «como uma boa equipa, que vem em busca de um bom resultado que, é, também, o nosso objetivo». O defesa central terá, novamente, um novo companheiro no centro da defesa. A expulsão de Riccieli abre portas a outro jogador. «Temos outros jogadores de boa qualidade nesta posição», reconheceu.