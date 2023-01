Famalicão: Cantar os Reis para as Festas de Nossa Senhora do Parto

A AD Oliveirense e o GD Joane voltam a encontrar-se no regresso dos campeonatos da AF Braga, depois da curta pausa pelas festividades natalícias. Depois de a 23 de dezembro, a equipa de Tiago Cunha vencer, 2-1, o conjunto joanense de Nélson Silva, segue-se novo confronto este domingo, às 15 horas, partida em atraso da quarta jornada da série B, da Pró-Nacional. Este fim de semana cumpre-se a jornada 15, e o Ribeirão joga, sábado, às 15 horas, em casa do Santiago Mascotelos.

A equipa ribeirense, com 31 pontos, segue no encalço do líder da classificação, Os Sandinenses, com 32 pontos. Já o Joane é quarto, com 27 pontos e a Oliveirense quinta classificada, com 23 pontos.

Na série A, a AD Ninense recebe, sábado, às 20h30, o Marinhas. A equipa de Mário Jorge soma 22 pontos e é sexta classificada.

Na Divisão de Honra, série A, joga-se a 13.ª jornada, com o Lousado a jogar em casa do S. Veríssimo, no sábado; o Louro recebe a UD Calendário e o S. Cosme o Ucha, jogos que se realizam no domingo. Na série B, o Delães e o Bairro jogam em casa, este domingo, com Celeirós e Águias da Graça, respetivamente.

A 1.ª Divisão vai disputar a jornada 11. Na série C, o Operário recebe o S. Cristóvão e a equipa B do Delães recebe o vizinho Ruivanense. Estes jogos realizam-se sábado. No domingo, a AD Gondifelos joga no reduto do Aldão e o Fradelos recebe o Nespereira.