A organização das Festas de S. Pedro, em Bairro, tem em funcionamento este fim de semana o Cantinho da Comissão que estará aberto, a partir desta sexta-feira e até domingo, no salão paroquial.

Na noite desta sexta-feira, há bifanas, bebidas, café e bolos para degustar. No sábado, o “cantinho” estará aberto antes e durante a peça de teatro que será exibida, no âmbito do “Teatro N’aldeia’ que percorre freguesias de Famalicão, com a peça “Falar verdade a mentir”.

No domingo, ao almoço, há feijoada e rojões para comer no local ou para levar para casa.

Estas atividades visam a angariação de fundos para a realização da festa do próximo ano.