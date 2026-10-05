No passado sábado, o cantor famalicense teve um acidente quando se deslocava para o local onde iria realizar o teste de som, antes da atuação prevista para a noite do mesmo dia nas Festas de São Miguel-o-Anjo, em Vermil, concelho de Guimarães.
Já bem perto do local da festa, o carro, segundo relatou Costinha à Cidade Hoje teve uma falha mecânica e acabou por embater com violência numa árvore. Apesar do aparatoso acidente, o conhecido cantor famalicense não sofreu ferimentos de maior – «apenas algumas dores corporais» -, e acabou por realizar o concerto, marcado para as 22 horas daquele dia.
O artista, apesar do susto, conseguiu levar para o palco, uma noite especial, onde apresentou alguns dos seus temas mais conhecidos e músicas do seu novo trabalho.