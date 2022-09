Famalicão: Cão que atacou donos em Nine levado para o Centro de Recolha onde vai permanecer durante 15 dias

Paulo Cunha foi reeleito, este sábado, presidente da Distrital de Braga do PSD, com 95,34. O famalicense entende que o resultado “transmite uma grande mobilização no projeto por nós apresentado”.

No total, votaram no distrito 1503 militantes, sendo que 1433 votos foram favoráveis à candidatura de Paulo Cunha. Numa eleição de lista única, “o número de votantes demonstra a vontade de dar o apoio ao projeto que temos para o distrito, fazendo com que, cada vez mais, Braga tenha o seu lugar preponderante no país”, disse o reeleito presidente.

Paulo Cunha garante que assumirá este segundo mandato “com dobrada vontade e empenho para que o PSD consiga alcançar os seus objetivos e continue a ser o verdadeiro partido de promoção do desenvolvimento da região”.