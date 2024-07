Famalicão: Capitão Juan López vai para a quinta época no FAC

Na noite desta sexta-feira, há “Um Encontro de Amor” a favor do Pedro, jovem aluno da Júlio Brandão que sofre de leucemia e procura um dador de medula óssea.

A iniciativa, da Associação de Pais da Escola Júlio Brandão, decorre a partidar das 21 horas, na escola.

Quem quiser participar neste “Encontro de Amor – #Por Ti Pedro” deve vestir uma peça de roupa branca e levar uma vela.

Na busca de encontrar um dador compatível, sucedem-se as recolhas, sendo que a próxima é domingo, na Escola EB 1,2,3 de Gondifelos, entre as 9 e as 12h30. A iniciativa repete-se na quarta-feira da próxima semana, no mesmo horário, na Júlio Brandão.

O Pedro, de 14 anos, está internado no IPO e precisa urgentemente de um dador de medula óssea. Para além disso, necessita de transfusões regulares de sangue para se manter estável enquanto aguarda por um dador compatível.