Concelho, Desporto

Famalicão: Capitão Ruizinho renova por mais uma época

A equipa de futsal do FC Famalicão continua a preparar a época 2026/27, apesar de ainda não ter anunciado o sucessor de Hugo Oliveira. O treinador saiu, por motivos pessoais, no final da temporada passada e até ao momento, a direção do FC Famalicão ainda não apresentou o novo técnico. No entanto, o clube vai preparando a nova temporada no principal escalão do futsal nacional, onde disputará a segunda época consecutiva na Liga Placard.

No que diz respeito ao plantel, a mais recente novidade é a renovação com Ruizinho. O ala/pivot é um homem da casa. Depois de passagens pelo FC Vermoim, Piratas de Creixomil, AD Jorge Antunes e S. Mateus, Ruizinho chegou ao Cabeçudense na época 20/21 e foi na época seguinte que se deu início ao projeto conjunto Famalicão/Cabeçudense que perdurou até 2024/2025. A época passada, onde o capitão Ruizinho cumpriu 21 jogos e marcou dois golos, foi a primeira em que o FC Famalicão competiu sem estar “associado” ao Cabeçudense.

Quem também renovou foi ala Rúben Santos, que vai cumprir a quinta época consecutiva ao serviço dos famalicenses. Na temporada passada, dividiu a época entre a Dínamo Sanjoanense e o FC Famalicão. Ao serviço da formação de São João da Madeira realizou 15 jogos e marcou 13 golos, números que lhe valeram o regresso a Famalicão ainda durante a mesma época. Já pelos famalicenses disputou 10 encontros e apontou 2 golos.

Também Guilherme Rego prolongou o vínculo com o clube por mais uma temporada. O guarda-redes brasileiro, uma das figuras da equipa na luta pela permanência, realizou 20 jogos na época passada e, além das exibições entre os postes, assinou ainda 1 golo.

Quem também continua é Cláudio Carvalho. O guarda-redes português renovou e prepara-se para cumprir a sexta época consecutiva com a camisola do FC Famalicão. Na última temporada participou em 8 encontros.

Outra das renovações confirmadas foi a de Buzuzu. O fixo de 30 anos continua ao serviço dos famalicenses depois de ter sido uma peça importante na caminhada para a manutenção. Em 2025/26 disputou 25 jogos e marcou 5 golos, preparando-se agora para a sua 2.ª época consecutiva no clube.

O FC Famalicão continua, assim, a preparar a nova época, naquela que será a sua segunda temporada consecutiva no principal escalão do futsal português. Recorde-se que, na época transata, os famalicenses garantiram a manutenção de forma dramática, graças a um golo de Alan Gitahy, apontado a apenas 28 segundos do apito final da partida frente ao Fundão.

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Famalicão: Homem é encontrado morto em tanque

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado sem vida, no interior de um tanque, na noite desta terça-feira, em Telhado, Famalicão.

Ao que foi possível apurar, a vítima estaria a circular na rua, cerca das 20h00, quando, por razões não conhecidas, terá caído ao tanque, que se encontrava a um nível inferior.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses, apoiados pela VMER.

O óbito viria a ser declarado no local.

A PJ encontra-se a investigar.

Famalicão: Município e Escola Superior de Saúde estabelecem protocolo para desenvolvimento de projetos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário formalizaram uma parceria na área do empreendedorismo. A CESPU disponibilizará um espaço de incubação especializado em projetos da área da saúde, assegurando o acesso a infraestruturas científicas, laboratoriais e tecnológicas. O Município, através do Famalicão Made IN, ficará responsável pela coordenação técnica das iniciativas de empreendedorismo e pela articulação com empresas, investidores e restantes entidades do ecossistema empresarial e institucional.

O objetivo do protocolo é promover o empreendedorismo e a inovação na área da saúde, reforçando a ligação entre o ensino superior, a investigação científica e o desenvolvimento económico do território; potenciando a criação de startups e spin-offs, a valorização económica da investigação e a transferência de conhecimento e tecnologia para o tecido empresarial.

O protocolo foi assinado na passada sexta-feira, 17 de julho, nos Paços do Concelho, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, do presidente do Conselho de Administração da CESPU, António Almeida Dias, e da diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, Marisa Machado.

Segundo o presidente da Câmara, «é uma ação que vai permitir desenvolver conhecimento e inovação, valorizar projetos e através disso, valor acrescentado para o território».

Famalicão: Leonor Alves e Maria Oliveira Campeãs Nacionais de Infantis

Leonor Alves, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, sagrou-se campeã nacional dos 50 e 100 metros livres, no escalão de Infantis A, conquistando ainda a medalha de bronze nos 100 metros bruços.

Esteve também em evidência Maria Oliveira, que alcançou o título de campeã nacional dos 100 metros bruços e o de vice-campeã nacional dos 200 metros bruços, no escalão de Infantis B.

Aliás, o GD Natação Famalicão esteve em destaque no Campeonato Nacional de Infantis, disputado em piscina longa (50 metros), entre os dias 17 e 19 de julho, em Setúbal.

A atleta Leonor Alves recebeu, ainda, o diploma de 5.ª classificada no ranking da Nadadora Mais Completa de Portugal, um reconhecimento da sua consistência e qualidade ao longo da competição.

A estafeta do GD Natação Famalicão voltou a demonstrar a força coletiva da equipa, conquistando três lugares no pódio: vice-campeã nacional na estafeta 4×100 metros Estilos Mista; vice-campeã nacional na estafeta feminina 4×100 metros estilos, em Infantis B; medalha de bronze na estafeta masculina 4×100 metros livres, também no escalão de Infantis B.

A competição reuniu 584 atletas, em representação de 115 clubes, e contou com a participação de 16 nadadores famalicenses, que encerraram a época desportiva com excelentes resultados.

Segundo o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, os resultados refletem a «evolução de um grupo que trabalhou com enorme dedicação ao longo de toda a época. O espírito de equipa, a entreajuda e o compromisso demonstrados por todos os atletas são motivo de orgulho para o clube e espelham os valores que diariamente lhes são transmitidos pelos treinadores Jorge Maia e Andreia Granjo». Endereça, ainda, os «parabéns a toda a equipa por uma época memorável e por representarem o GD Natação Famalicão com tanta dedicação, ambição e orgulho».

O GD Natação Famalicão deixa, ainda, uma palavra de agradecimento aos pais e familiares, pelo apoio incondicional e entusiasmo nas bancadas.

Festival Arrebita em Famalicão: 24 Chef’s com pratos a 8,50€ dias 7 e 8 de agosto

O festival gastronómico Arrebita regressa ao Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão nos dias 7 e 8 de agosto, para a sua segunda edição, reunindo 24 chefs de todo o país numa celebração da gastronomia e dos produtos locais.

Este ano, o evento alia-se à Festa do Melão e Vinho Verde, prometendo dois dias de sabores, vinhos, música e convívio. Um dos grandes destaques são os pratos de autor a 8,50 euros, preparados pelos chefs convidados.

O chef famalicense Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, assume o papel de Host Chef do evento e volta a marcar presença nos dois dias, acompanhado por Carlos Costa. O cartaz inclui ainda nomes de restaurantes de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Matosinhos, Funchal, Portimão, Alenquer, Baião, Fafe e Vila Nova de Gaia, além de chefs de Famalicão.

A organização convida famílias e amigos a desfrutarem de um ambiente descontraído, com produtores locais, boa comida e mesas para partilhar.

A entrada é gratuita.

Famalicão: Rui Costa vai jogar no campeonato da Tailândia

O experiente avançado famalicense, que nas duas últimas épocas esteve no Farense, vai jogar na Tailândia. Rui Costa, de 30 anos, foi contratado pelo Port FC.

O jogador foi formado no Famalicão e, depois, prosseguiu a sua carreira com passagens pelo Vitória e Varzim, onde chegou aos seniores. Seguiu-se o Portimonense, Famalicão, FC Porto B, Alcorcón, Deportivo da Corunha, Santa Clara e Tobol, do Cazaquistão.

Pelo Farense, em duas passagens, fez 102 jogos, marcou 22 golos e foi autor de seis assistências.

Prisão para hacker que gastou 300 mil euros que não lhe pertenciam em Famalicão

O Tribunal de Guimarães condenou Diogo Santos Coelho, de 25 anos, a dois anos de prisão efetiva pelos crimes de acesso ilegítimo e acesso indevido. O jovem, que se encontra em prisão domiciliária, em Londres, foi julgado na ausência.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o arguido administrava uma plataforma dedicada à venda de dados pessoais e bancários obtidos de forma ilegal, atividade que lhe terá rendido cerca de 275 mil euros entre 2015 e 2022. A pena aplicada foi inicialmente de dois anos e dez meses de prisão, mas acabou reduzida para dois anos ao abrigo da chamada “amnistia papal”, destinada a jovens com menos de 30 anos. O tribunal absolveu ainda Diogo Santos Coelho dos crimes de associação criminosa e branqueamento.

O caso tem uma ligação direta a Vila Nova de Famalicão, já que uma parte significativa do dinheiro obtido através da atividade criminosa foi investida no concelho, nomeadamente na compra de uma habitação e de um automóvel Tesla, num valor global a rondar os 300 mil euros.

Fonte: JN
Imagem: The Guardian