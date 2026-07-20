Famalicão: Capitão Ruizinho renova por mais uma época

A equipa de futsal do FC Famalicão continua a preparar a época 2026/27, apesar de ainda não ter anunciado o sucessor de Hugo Oliveira. O treinador saiu, por motivos pessoais, no final da temporada passada e até ao momento, a direção do FC Famalicão ainda não apresentou o novo técnico. No entanto, o clube vai preparando a nova temporada no principal escalão do futsal nacional, onde disputará a segunda época consecutiva na Liga Placard.

No que diz respeito ao plantel, a mais recente novidade é a renovação com Ruizinho. O ala/pivot é um homem da casa. Depois de passagens pelo FC Vermoim, Piratas de Creixomil, AD Jorge Antunes e S. Mateus, Ruizinho chegou ao Cabeçudense na época 20/21 e foi na época seguinte que se deu início ao projeto conjunto Famalicão/Cabeçudense que perdurou até 2024/2025. A época passada, onde o capitão Ruizinho cumpriu 21 jogos e marcou dois golos, foi a primeira em que o FC Famalicão competiu sem estar “associado” ao Cabeçudense.

Quem também renovou foi ala Rúben Santos, que vai cumprir a quinta época consecutiva ao serviço dos famalicenses. Na temporada passada, dividiu a época entre a Dínamo Sanjoanense e o FC Famalicão. Ao serviço da formação de São João da Madeira realizou 15 jogos e marcou 13 golos, números que lhe valeram o regresso a Famalicão ainda durante a mesma época. Já pelos famalicenses disputou 10 encontros e apontou 2 golos.

Também Guilherme Rego prolongou o vínculo com o clube por mais uma temporada. O guarda-redes brasileiro, uma das figuras da equipa na luta pela permanência, realizou 20 jogos na época passada e, além das exibições entre os postes, assinou ainda 1 golo.

Quem também continua é Cláudio Carvalho. O guarda-redes português renovou e prepara-se para cumprir a sexta época consecutiva com a camisola do FC Famalicão. Na última temporada participou em 8 encontros.

Outra das renovações confirmadas foi a de Buzuzu. O fixo de 30 anos continua ao serviço dos famalicenses depois de ter sido uma peça importante na caminhada para a manutenção. Em 2025/26 disputou 25 jogos e marcou 5 golos, preparando-se agora para a sua 2.ª época consecutiva no clube.

O FC Famalicão continua, assim, a preparar a nova época, naquela que será a sua segunda temporada consecutiva no principal escalão do futsal português. Recorde-se que, na época transata, os famalicenses garantiram a manutenção de forma dramática, graças a um golo de Alan Gitahy, apontado a apenas 28 segundos do apito final da partida frente ao Fundão.