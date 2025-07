Famalicão: Capotamento sem feridos em Antas

O famalicense Jorge Gomes e o seu filho Duarte Gomes conquistaram o segundo lugar na categoria Custom do 33.º Bike Show Faro, uma das maiores concentrações motards da Europa, atualmente a decorrer no Algarve.

A dupla pai e filho apresentou-se com uma Harley-Davidson personalizada, destacando-se entre todos os participantes de vários pontos do país e do estrangeiro. O feito é ainda mais especial por envolver o pequeno Duarte, que, apesar da tenra idade, já demonstra uma enorme paixão pelo mundo das motas, partilhada com orgulho pelo pai.

Na cerimónia de entrega de prémios, Jorge e Duarte subiram juntos ao palco, num momento simbólico de ligação familiar e amor pelas duas rodas.