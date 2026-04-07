Famalicão: Carević eleito (mais uma vez) o melhor da I Liga

O guarda-redes do FC Famalicão foi eleito, pela segunda vez na presente temporada, o melhor do mês (março) da Liga Portugal Betclic. O montenegrino, de 27 anos, foi totalista nas quatro partidas disputadas pelos famalicenses, nas quais só sofreu um golo. Foi por isso, fundamental para um mês sem derrotas da equipa de Hugo Oliveira, que venceu FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0), empatando ainda com o Rio Ave FC (0-0).

Carevic reuniu 28,72% dos votos dos treinadores principais da competição, ultrapassando Diogo Costa (FC Porto), com 25,53%, e de Hornicek (SC Braga), que recolheu 19,15% das preferências.

Lazar Carević, que tinha conquistado igual troféu em agosto, é atualmente o guarda-redes com o maior número de defesas completas (92) no campeonato e contribuiu decisivamente para a equipa estabelecer um novo recorde de jogos sem sofrer golos numa edição da I Liga (14 jogos sem sofrer golos).