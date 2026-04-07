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Famalicão: Carević eleito (mais uma vez) o melhor da I Liga

O guarda-redes do FC Famalicão foi eleito, pela segunda vez na presente temporada, o melhor do mês (março) da Liga Portugal Betclic. O montenegrino, de 27 anos, foi totalista nas quatro partidas disputadas pelos famalicenses, nas quais só sofreu um golo. Foi por isso, fundamental para um mês sem derrotas da equipa de Hugo Oliveira, que venceu FC Arouca (1-0), Vitória SC (2-1) e CD Nacional (1-0), empatando ainda com o Rio Ave FC (0-0).

Carevic reuniu 28,72% dos votos dos treinadores principais da competição, ultrapassando Diogo Costa (FC Porto), com 25,53%, e de Hornicek (SC Braga), que recolheu 19,15% das preferências.

Lazar Carević, que tinha conquistado igual troféu em agosto, é atualmente o guarda-redes com o maior número de defesas completas (92) no campeonato e contribuiu decisivamente para a equipa estabelecer um novo recorde de jogos sem sofrer golos numa edição da I Liga (14 jogos sem sofrer golos).

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Famalicão: Tem 20 anos e é o melhor defesa da I Liga

O bom desempenho defensivo do Futebol Clube de Famalicão, que em março apenas sofreu um golo, já valeu o “título” de melhor guarda-redes a Carevic e, agora, é Ibrahima Ba ser reconhecido como o melhor defesa. O senegalês teve 20,41% dos votos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Ibrahima Ba foi titular nos quatro jogos disputados no mês passado, tendo completado todos os minutos das partidas com Rio Ave, Arouca, Vitória SC e Nacional. Além de ter contribuído para o bom desempenho defensivo, Ibrahima “deu” a vitória ao Famalicão, sendo o autor do único golo diante do Nacional.

O jovem defesa central já tinha sido o terceiro melhor jovem no mês de fevereiro e, na semana passada, renovou até 2030.

Famalicão: Didáxis promove 3.ª Caminhada Solidária

A Didáxis – Cooperativa de Ensino organiza, no dia 26 de abril, a 3.ª Caminhada Solidária da Didáxis. Um projeto das turmas 1TDB e 2TDA do Curso Profissional de Desporto. Concentração às 9h30, na Didáxis, com t-shirt branca. A chegada está prevista para as 11h45, após 7,6 km de distância percorrida, de dificuldade baixa, com passagem pelo Parque de Lazer de Serzedelo.

Esta iniciativa tem por objetivos promover hábitos de vida saudáveis, reforçar o convívio entre a comunidade educativa e incentivar à prática regular de exercício físico.

Mas tem outro objetivo muito importante: uma vertente social, já que todas as verbas angariadas serão entregues à ONGD HumanitAVE, que desenvolve ações de apoio humanitário em Portugal e fora do país. O valor da inscrição depende da generosidade de cada pessoa.

Para que os objetivos se cumpram, a organização lança um apelo à participação de toda a comunidade, convidando famílias, associações e entidades locais a juntarem-se a esta causa solidária.

A Caminhada Solidária da Didáxis pretende ser um momento de «união, bem-estar e solidariedade, reforçando a ideia de que cada passo pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa», refere a Didáxis.

Famalicão: Bilhetes à venda para a receção ao Moreirense

De regresso ao Estádio Municipal, na noite da próxima sexta-feira, o FC Famalicão já tem à venda os bilhetes para a partida com o Moreirense. A partida da 29.ª jornada da Liga Portugal Betclic começa às 20h45 e os bilhetes estão à venda sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 3 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3774
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 18h45

Três encapuzados assaltam Wells no centro de Famalicão: Prejuízo ronda os 8 mil euros

Um grupo de três homens assaltou, na madrugada desta terça-feira, a loja Wells da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade.

O crime ocorreu cerca das 03h00. Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para destruir a porta e aceder ao interior da loja.

Em três minutos conseguiram levar produtos de dermocosmética, cabelo e duas caixas registadoras.

A PSP esteve no local, acompanhada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal.

O assalto ficou registado no sistema de vídeo vigilância do espaço.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o prejuízo ronda os 8 mil euros.

Famalicão: Concelhia do Chega visita forças de segurança e socorro

Nesta Páscoa, a concelhia do Chega visitou as forças de segurança do concelho como forma de reconhecer o trabalho diário das entidades que zelam pela segurança dos cidadãos.

Os representantes do partido tiveram a oportunidade de conversar com os profissionais, conhecer as suas dificuldades, mas também as suas motivações.

«Olhar nos olhos, agradecer cara a cara e ouvir quem está todos os dias na linha da frente é fundamental. Mais do que um gesto simbólico, este é um compromisso de proximidade e de valorização de quem protege a nossa comunidade», afirmou a delegação do Chega.

O partido reforça o compromisso «em estar presente, escutar e trabalhar para dignificar as condições de quem diariamente zela pela segurança e bem-estar dos famalicenses».

 

Famalicão: Debate sobre “Modelos de Governação”

A Associação Famalicão em Transição promove uma conversa sobre “Modelos de Governação”. A sessão está marcada para sábado, dia 18 de abril, pelas 21 horas, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

Intitulada “Conversas TET – Território em Transição”, tem por intenção debater temas sobre Quem nos governa? Como nos governamos? Como se poderia governar uma sociedade? O que é governar? Quem e como deve participar nos processos de decisão comunitários?

A iniciativa, aberta a toda a população, procura debater ideias, trocar opiniões e construir perspetivas.

Esta é uma organização da Associação Famalicão em Transição, contando com o apoio do Município de Famalicão. Dúvidas em: famalicaom@gmail.com.