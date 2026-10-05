Carla Capelo (na imagem) de 53 anos, saiu de casa, nas proximidades do parque de merendas de Avídos, em Famalicão, cerca das 13h30 deste domingo, sem qualquer justificação, e não voltou a ser vista.

No momento do desaparecimento, vestia uma camisola, calças de fato de treino azuis e chinelos. Está incontactável, uma vez que deixou o telemóvel em casa.

A mulher sofre de problemas de saúde e necessita de tomar medicação diariamente, o que aumenta a preocupação da família, que, até ao momento, não tem qualquer pista sobre o seu paradeiro.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Carla Capelo deve contactar as autoridades.