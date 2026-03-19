Famalicão: Carlão atua dia 18 de abril na Casa das Artes

Conhecido como um dos nomes mais sonantes da música urbana da atualidade, Carlão vai atuar na Casa das Artes de Famalicão, no dia 18 de abril, às 21h30.

Com vários espetáculos ao vivo ao longo da sua carreira, cria facilmente ligação com o público e estreita a distância entre o palco e a plateia.

Em 2026, com o lançamento do novo disco, apresenta-se ao vivo com um espetáculo renovado, um alinhamento que reflete o seu percurso na música e na escrita ao longo de cinco décadas.

Uma diversidade que vai da junção entre piano e voz até à explosão enérgica de ritmos africanos, passando pelo hip-hop de crítica social, tudo embrulhado numa “boa-onda” contagiante.

O concerto terá uma duração aproximada de 1h15 e a entrada tem um custo de 18 euros para o público em geral, 9 euros para os portadores do cartão pentágono cultural, estudantes, maiores de 65 anos e pessoas portadoras de deficiência.