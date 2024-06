Famalicão: Carlos Alves vence três provas no Campeonato Nacional de Masters

A Fundação Cupertino de Miranda apresenta, em julho, a 11.ª edição do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa (FIPP). Como anteriormente, decorrerá em locais com história e arquitetura do período barroco.

No dia 4 de julho, na Igreja do Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra, pelas 19h30, com Concerto Cupertinos; no dia 5 de julho, na Igreja de São Lourenço (Grilos), Porto, às 19 horas, Concerto Cupertinos e o organista Yves Rechsteiner; dia 6 de julho, na Igreja de São Gonçalo, Amarante, às 22 horas, com concerto Cupertinos e o organista Yves Rechsteiner; no dia 12 de julho, na Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Landim, Vila Nova de Famalicão, às 21h30, com Concerto Cupertinos; no dia 13 de julho, na Basílica do Bom Jesus do Monte, Braga, às 21h30, com concerto Cupertinos; a 14 de julho, na Igreja de Santa Clara, no Porto, às 19 horas, com concerto Cupertinos.

Nascido no seio da Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão, em 2009, o grupo vocal Cupertinos dedica-se quase em exclusivo à música portuguesa dos séculos XVI e XVII, alicerçada num núcleo de compositores de renome mundial como Duarte Lobo (c.1565-1646), Manuel Cardoso (1566-1650), Filipe de Magalhães (c.1571-1652) ou Pedro de Cristo (c.1550-1618). […] Os Cupertinos conquistaram o primeiro galardão com a inclusão na “Bestenliste” da “deutscher Schallplattenkritik” e foram distinguidos nos Gramophone Classical Music Awards 2019, vencendo na categoria de “Música Antiga”. Foram finalistas na edição de 2020 e 2023 dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa e vencedores na categoria Melhor Álbum Música Clássica/Erudita na edição de 2021.