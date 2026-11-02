A iniciativa, que decorreu no dia 26 de setembro, conheceu, no passado sábado, o vencedor. Trata-se de Carlos André Ferreira, de Barcelos, que recebeu um prémio de 500 euros. André Sá, de Esposende, foi o segundo, com um prémio de 300 euros, enquanto Alcino Costa, de Vila Nova de Famalicão, foi terceiro e levou para casa 300 euros.

Foram também destacados trabalhos em diferentes categorias temáticas, com o júri, presidido por Carlos Alberto Cardoso, a reconhecer a criatividade, a capacidade de observação e a interpretação dos desafios propostos pela organização com a distinção de 8 menções honrosas. A seleção dos trabalhos procurou valorizar a qualidade fotográfica e a originalidade dos diferentes olhares sobre a cidade.

A cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no passado sábado, na Casa do Território, ficou também marcada pela apresentação das atividades da Associação Caixa de Imagens para o próximo ano, com o concurso a celebrar os 15 anos de história.

A edição deste ano juntou cerca de 50 participantes, muitos dos quais se conheceram pela primeira vez durante esta experiência, unidos pela paixão pela fotografia. Ao longo de um dia de convívio, descoberta e criatividade, percorreram a cidade, responderam aos desafios propostos e transformaram os seus olhares em imagens que perpetuam diferentes perspetivas de Famalicão.

A entrega dos prémios contou com a presença de Susana Ferreira, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que destacou o valor cultural e documental dos trabalhos apresentados. Notou que «estes trabalhos fazem-nos olhar para a cidade de uma outra maneira. O facto de a organização ter aproveitado a Feira de São Miguel para a incluir no roteiro fotográfico deixa-me, enquanto vereadora da Cultura, muito satisfeita. E este é um trabalho que fica para a posteridade: são registos da nossa história», sublinhou.

As palavras da autarca reforçam, segundo a organização – Associação Caixa de Imagens – uma das dimensões mais importantes da Maratona: a capacidade de valorizar o património, as tradições e a identidade local através da fotografia.