O jovem, de 24 anos, vem da União Desportiva Leiria com contrato por cinco épocas e vai lutar pela titularidade com Finn van Breemen e Léo Realpe, titulares nas quatro primeiras partidas da I Liga. Confessa que já ambicionava há algum tempo um desafio «desta dimensão. Assim que surgiu a oportunidade de vir para um clube tão grande como o Futebol Clube de Famalicão não hesitei», até porque as referências que recebeu sobre o seu novo clube foram as melhores, «desde as condições e a forma como aqui se trabalha. São traços distintivos e reveladores da ambição que o clube tem em fazer bem as coisas».

Desde que chegou a Portugal, Víctor Rofino admite ter ter estado atento ao Futebol Clube de Famalicão. «Sempre foi um dos clubes que mais gostei de ver jogar pela intensidade e qualidade de jogo» e mostrou-se «satisfeito por reencontrar o Óscar Aranda, com quem tenho uma ótima relação».

As duas últimas temporadas na II Liga foram, para o defesa central, «um ótimo período de aprendizagem». Entusiasmado «por poder sentir a força dos adeptos», promete «trabalhar afincadamente para lhes proporcionar muitas alegrias».

Com formação entre Leganés e Real Madrid, Víctor Rofino esteve cedido ao CF Intercity na primeira época sénior. Seguiu-se a transferência para o Real Valladolid, clube ao qual esteve ligado durante duas temporadas, a última das quais cedido ao Real Murcia.

Chegou ao futebol nacional em 2024/2025, assinando com a UD Leiria. Completou 50 jogos e cotou-se como um dos jogadores em maior destaque nas duas últimas edições da II Liga.

Também tem estado na rota da seleção principal da Guiné-Bissau, pela qual soma sete internacionalizações.