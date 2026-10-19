A Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD e o treinador Carlos Carvalhal cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava. A saída de Carlos Carvalhal acontece depois da eliminação da Taça de Portugal, este domingo, em casa do Paredes, formação da Liga 3. Para além da eliminação prematura da competição, ficou a imagem de uma má exibição da equipa famalicense.

Na I Liga, na jornada oito, a equipa sofreu uma goleada em casa, 1-4, com o Alverca. Nos oitos jogos, o conjunto famalicense tem apenas 7 pontos.

A SAD liderada por Miguel Ribeiro «agradece o empenho e profissionalismo que o treinador e os elementos da equipa técnica sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais».

O plantel, que não treinou esta segunda-feira, regressa amanhã, terça-feira, ao trabalho já sem Carvalhal. A semana é de preparação para a visita a Vila do Conde, no domingo, e, por enquanto, é Ricardo Silva, membro da estrutura técnica do clube a assumir o plantel.