Famalicão: Carlos Guimarães Pinto diz que os candidatos da IL escolhem o urbanismo e a transparência

No evento “Autarquias do Futuro – Desburocratização e Inovação”, o deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, escolheu o urbanismo e a transparência como as áreas-chave no próximo mandato famalicense.

Miguel Fidalgo, candidato à Assembleia Municipal, concorda que a habitação «é hoje o maior problema para a população, em especial para os jovens que veem os preços disparar e a independência adiada. Em Famalicão temos uma solução: tornar “Famalicão Champions dos licenciamentos” com a implementação da Inteligência Artificial para acelerar processos, reduzir burocracia e aumentar a oferta. Com mãos casas no mercado, os preços podem descer significativamente, criando oportunidades reais para todos».

A Iniciativa Liberal diz que ter um gabinete de urbanismo eficiente, com menos burocracia, «que em tantas vezes é responsável pela corrupção», é fator-chave para a mitigação do problema da habitação, «que só será possível com bons PDM e políticas que favoreçam a construção, de preferência em locais com boas redes de transporte».

A palestra decorreu este sábado, no auditório da União de Freguesias de Famalicão/Calendário. Na altura, o candidato à Câmara Municipal, Paulo Ricardo Lopes reiterou a aposta numa câmara mais eficiente, controlo da despesa, descida de impostos e uma forte aposta na educação no centro do debate.

A Iniciativa Liberal espera a entrada nos órgãos autárquicos famalicenses. Acredita que os políticos com muitos anos de afastamento da vida empresarial privada estão afastados da realidade. Aqui a incapacidade de recrutamento fora do edifício da câmara evidenciada pela coligação PSD-CDS foi apontada como uma clara limitação.