Famalicão: Carnaval de Ribeirão adiado para 22 de fevereiro

O plantel do FC Famalicão prossegue com a preparação para o jogo no Estádio José Alvalade, com o Sporting. Ainda sem Mathias de Amorim, a cumprir o castigo de dois jogos após a expulsão em Barcelos, importa saber se Hugo Oliveira vai manter Pedro Santos como a alternativa, dado que foi esta a escolha no jogo passado, com o AFS.

Também em dúvida para este jogo, Rodrigo Pinheiro (Gustavo Garcia tem sido a opção) e Roméo Beney, ambos com lesão muscular na coxa esquerda.

O jogo entre leões e famalicenses é na noite do próximo domingo, às 20h30. A equipa de Rui Borges é segunda da classificação, com 52 pontos, enquanto que os comandados de Hugo Oliveira ocupam a sexta posição, com 32 pontos, mais sete do que em igual número de jogos da época anterior.

O Sporting chega a este jogo após o empate, 1-1, no Dragão, com o FC Porto, enquanto o FC Famalicão venceu (3-1) o AFS.

Na primeira volta, o Sporting venceu, 2-1, no Estádio Municipal de Famalicão.