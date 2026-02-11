Famalicão: Carnaval Infantil em Joane foi cancelado devido ao mau tempo

Foi cancelado o Desfile de Carnaval Infantil na Vila de Joane, agendado para a manhã desta sexta-feira.
A informação foi partilhada pela Junta de Freguesia que justifica a decisão com as previsões meteorológicas adversas.
Foi cancelado o Desfile de Carnaval Infantil na Vila de Joane, agendado para a manhã desta sexta-feira.
A informação foi partilhada pela Junta de Freguesia que justifica a decisão com as previsões meteorológicas adversas.
As sub-16 receberam, no sábado, a taça de campeãs regionais de andebol feminino da Associação de Braga.
O troféu foi entregue pelo presidente da Associação de Andebol, Manuel Moreira, e pela presidente da Associação Académica Didáxis, Carla Costa.
A equipa segue, agora, para o campeonato nacional, onde o nível de exigência será superior, no entanto, a direção garante que a «equipa está focada numa boa prestação».
Muito graças à parceria entre a Associação Académica Didáxis e o CCR Fermentões, as sub-18, com um plantel maioritariamente sub-16, sagraram-se vice-campeãs regionais e seguem também para o campeonato nacional.
Quanto às seniores, jogaram uma cartada decisiva para o apuramento do grupo A e, após uma boa primeira parte, que terminaram a vencer por 16-14, acabaram por perder por 25-22. Com esta derrota, foram relegadas para o grupo B e, desta forma, arredadas da luta pela subida de divisão.
O guarda-redes famalicense, de 30 anos, é reforço para a baliza da equipa grega do Volos NFC.
André Moreira, que começou no extinto GD Ribeirão, chegou a ser contratado pelo Atlético de Madrid, tendo sido posteriormente emprestado a vários clubes. União da Madeira, Belenenses, Braga, Aston Villa e Feirense foram alguns dos clubes que representou. Também passou pelos suíços do Grasshoppers e, recentemente, no Al Raed, clube saudita.
O guarda-redes conta com 18 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.
O Conselho Executivo da Associação de Municípios Pentágono Urbano debateu a realização de um estudo técnico sobre a eventual criação de uma área metropolitana (seria a terceira no país). Isto na sequência da integração de Viana do Castelo na associação.
Os municípios do Pentágono Urbano reuniram-se esta terça-feira, dia 10, em Barcelos, sob a presidência do presidente Mário Constantino.
A reunião contou com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Viana do Castelo.
Da ordem de trabalhos, foi analisada e aprovada a retificação do Plano de Atividades e Orçamento para 2026, documento estruturante que enquadra as prioridades estratégicas da associação nas áreas da mobilidade sustentável, inovação, cultura, governação intermunicipal e cooperação internacional. Foram igualmente aprovadas as entidades a convidar para integrar o Comité de Orientação Estratégico, reforçando a ligação entre os municípios, o conhecimento e o tecido produtivo.
O Pentágono Urbano confirma-se como uma plataforma estável de concertação política e estratégica entre os principais centros urbanos do norte de Portugal.
Estão abertas até 1 de março as candidaturas para a edição de 2026 do programa “Astronauta por um Dia”, da Agência Espacial Portuguesa, que dá a estudantes a oportunidade de experimentar a sensação de gravidade zero em voos parabólicos.
O programa destina-se a alunos entre os 14 e os 18 anos, a frequentar o ensino básico e secundário até ao 11.º ano no próximo ano letivo. A inscrição é feita online, através do site oficial do projeto, e inclui o envio de um formulário e de um vídeo de motivação com duração máxima de 45 segundos. O voo realiza-se a 20 de setembro, na ilha de Santa Maria, nos Açores.
Nesta edição, ganha destaque o jovem famalicense Guilherme Gärtner Guimarães, aluno do Colégio Dom Diogo de Sousa, que foi finalista em 2025 e assume agora o papel de Embaixador Zero-G, levando o projeto às escolas e partilhando a experiência vivida com outros estudantes. O jovem participa também, a 27 de fevereiro, no Encontro Ciência e Espaço, na Universidade do Minho.
Francisco Fernandes, da equipa Papa Léguas de Famalicão, sagrou-se campeão nacional nos 60 metros do Campeonato Nacional de sub-18 em pista curta, com um novo recorde dos campeonatos (6“.87) a apenas dois centésimos do recorde nacional (é de 6“.85). Este atleta conquistou, ainda, a medalha de prata no salto em comprimento (6,79m).
O atleta Daniel Silva sagrou-se vice-campeão nacional nos 500 metros marcha (27`.47“.46).
Com excelentes desempenhos estiveram Pedro Costa, com um 8.º lugar no triplo salto; Carolina Sousa classificou-se em 10.ª no lançamento do peso; Inês Ribeiro acabou no 13.º lugar no triplo salto e Ana Gomes foi 24ª nos 60 metros barreiras.
Coletivamente, a equipa famalicense alcançou um honroso 5.º lugar masculino, num total de 65 equipas que pontuaram.
A competição foi disputada na Pista Curta do Fórum Altice de Braga, nos dias 7 e 8 de fevereiro.
A gastronomia vai servir de homenagem a Camilo Castelo Branco. A “Galinha Mourisca” é o prato de destaque na XVII edição dos Fins de Semana Gastronómicos, promovido entre os dias 13 e 16 de março.
A escolha prende-se com o legado de Camilo Castelo Branco, que imortalizou a receita na obra ‘O Santo da Montanha’ (1866), coincidindo o evento com as celebrações do aniversário do escritor.
A participação do município na iniciativa, promovida pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi formalizada no dia 4 de fevereiro, na sessão de apresentação dos Fins de Semana Gastronómicos que decorreu no Solar de Vila Meã, em Barcelos. Na ocasião, o vereador do Turismo, Augusto Lima, deu conta da importância estratégica da iniciativa para a promoção dos produtos endógenos e para a afirmação da identidade dos territórios.
Os apreciadores da boa mesa podem degustar a receita histórica nos restaurantes Ferrugem, na Portela, e O Prato, em Avidos, estabelecimentos que já integram a “Galinha Mourisca” nas suas ementas correntes. Os interessados podem fazer reservas através dos contactos diretos dos restaurantes ou consultar informações adicionais no portal oficial do evento em www.finsdesemanagastronomicos.pt.