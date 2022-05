Famalicão: Carreira e Bente cancela passeio convívio devido ao aumento de casos Covid-19

A ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, celebra esta sexta-feira, o 28º aniversário. A cerimónia, que terá lugar pelas 17 horas, no Centro de Apoio Comunitário da Associação, terá a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Braga, João Ferreira e de outros parceiros institucionais, como os autarcas das freguesias da área de intervenção, membros dos órgãos sociais e colaboradores.

Vários empresários que têm colaborado com a instituição, apoiando atividades no âmbito da responsabilidade social das respetivas empresas e instituições, numa dinâmica/projeto denominada “Laços com Engenho/Compromisso com a Comunidade”, também estão entre os convidados para esta celebração que «será um sentido momento de celebração, de reflexão e de partilha sobre o caminho feito, as realidades que enfrentamos e os desafios que nos esperam», refere o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.