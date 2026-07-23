No próximo domingo, 26 de julho, no âmbito da festa em honra São Tiago, decorre a bênção e inauguração da requalificação da igreja da Carreira. O momento conta com a participação do Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, do presidente da Câmara, Mário Passos, e da autarca local, Liliana Ribeiro. A eucaristia será animada pelos grupos coral e dos escuteiros.

As festividades começam esta sexta-feira com a Noite Branca. A partir das 21H00, atua o DJ Ruizinho, seguindo-se, às 23H00, o DJ Cristian Sake. Para encerrar a noite, à 00H00, sobe ao palco Los Bandidos.

No sábado, dia 25 de julho, pelas 18H00, atuam os Amigos da Toca. De seguida, exibe-se a Flor do Monte, vencedora das Marchas Antoninas deste ano, tendo conquistado os prémios de Melhor Coreografia e Melhores Arcos. Às 22h30, sobe ao palco Hélder Batista e, para terminar, à 01H00, realiza-se o espetáculo de fogo de artifício.

No último dia das festividades, às 11H00, é celebrada a eucaristia em honra de São Tiago. Durante a tarde, às 16H00, realiza-se a Oração Mariana e, meia hora depois, sai à rua a procissão. Às 17H30, atua o Rancho Flor do Monte – Carreira e, uma hora mais tarde, para encerrar as festividades, sobe ao palco o Rancho de Delães.